مبادرة إماراتية توظّف إعادة التدوير في صنع كاميرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية مبادرتها ضمن لوحات عملاقة تحت عنوان «رؤية شبابية»، حيث انضم 100 طالب وطالبة إلى المصور الفوتوغرافي العالمي ستيف ماكلاود لتعلم تقنيات التصوير من دون كاميرا في محمية الوثبة الطبيعية أول من أمس. انضم للمبادرة طلاب من مدارس أبوظبي ودبي والعين وكلباء من 17 جنسية.

استجابة

جاءت المبادرة تجاوباً من المؤسسة لحاجة لمستها في فئة اليافعين الذين عبروا عن سعادتهم بمنصة المؤسسة التي تضم طلاباً من مختلف الجنسيات اجتمعوا لقضاء وقت خارج المدرسة لتعلم موهبة جديدة بطريقة أبعد ما تكون عن التقليدية. وتناولت ورشة العمل الأولى تعليم الطلاب كيفية صناعة كاميرا من علبة حذاء، مسلطين الضوء بشكل متساوٍ على أهمية إعادة التدوير والتركيب على الإبداع. صنع الطلاب ثقباً في غطاء العلبة ولصقوا صفيحة ألمنيوم مأخوذة من علبة مشروب غازي، ثم قاموا بإلصاق ورق حساس للضوء داخل العلبة، وهكذا أصبحت الكاميرا جاهزة بمجرد فتح الغطاء الصغير وتعريضها للضوء.