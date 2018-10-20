نجوم: الإمارات والسعودية جسدان بقلب واحد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مواقف جميلة سجلها ثلة من نجوم الإمارات في حبّ المملكة العربية السعودية، ليعلنوا جميعاً وعبر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي وقوفهم إلى جانب الشقيقة الكبرى في حربها ضد جملة المؤامرات التي تحاك ضدها والشائعات التي تروّج ضدها من قبل أصحاب الأقلام المأجورة الذين اجتهدوا أخيراً في تشويه صورة المملكة، التي قابلت مؤامراتهم بمواقفها الحازمة.

وكما كان لهم من قبل وقفات جميلة مع المملكة، عاد نجوم الإمارات ليغردوا من جديد عبر موقع «تويتر»، بكلمات تؤكد مواقفهم وتضامنهم مع المملكة، محولين بذلك حساباتهم على موقع «تويتر» إلى ساحات للدفاع عن المملكة وملكها وولي عهدها وشعبها، حيث حذّر النجوم من المساس بأمن السعودية ومحاولات تشويه سمعتها، مؤكدين عبر هاشتاغ «متضامنون مع المملكة» أن الإمارات والسعودية جسدان بقلب واحد.

خط أحمر

الفنان الدكتور حبيب غلوم، كان من أوائل الذين غردوا في حب المملكة، حيث قال عبر حسابه على تويتر: «إننا على ثقة بأن القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية تعي مخاطر هذه المؤامرات الدنيئة والسياسات العبثية التي تحاك حولها.. ونحن في الإمارات نقف إلى جانب الأشقاء في المملكة لأننا نؤمن بقضيتهم». في حين غردت الفنانة هيفاء حسين، عبر حسابها بقولها: «ستظل المملكة بحكامها ووسطية علمائها ورجالها الشرفاء رمزاً للعدالة والخير والإحسان.. حفظ الله المملكة وشعبها وحكامها».

حملة التضامن لم تكن لتمر من دون مشاركة الفنان فايز السعيد فيها، الذي قال في تغريدته: «السعودية تعلو شرفاً على الذين يحاولون تشويه صورتها.. ونحن كفنانين إماراتيين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن تضامننا معها قلباً وقالباً»، بينما اعتبرت الفنانة فاطمة زهرة العين أن السعودية وملكها وولي عهدها خط أحمر، وأن الإمارات والسعودية كما الجسد الواحد، حيث قالت: «السعودية والإمارات كالجسد الواحد.. ولا نرضى أبداً بالاعتداء والافتراء على المملكة، سواء على الملك أو ولي العهد أو الشعب السعودي، والسعودية خط أحمر».

اعتداء

حب الوطن والإيمان بصحة المسار الذي تمضي فيه السعودية وعدالة قضاياها، دعا الفنان ياسر النيادي، إلى القول، إن «المملكة العربية السعودية، كيان قوي سعى على مدى سنوات مديدة لتكوين قاعدة قوية له، ليصبح ميزاناً لا مثيل له في الأمن والعدل، وكل الأبواق الإعلامية التي تحاول النيل من اسم السعودية الذي لا غبار عليه، ليست سوى نباح سيخبو بعد حين قصير». في حين رأى الفنان الإماراتي فيصل الجاسم أن الإمارات والسعودية قلب واحد، شعباً وهوية. وقال: «نصفي إماراتي والآخر سعودي.. اللهم احفظ المملكة وشعبها وملكها».

ولأنها البيت الدافئ يجمع العرب منذ قديم الزمن، لم تتوانَ الفنانة بلقيس عن التضامن مع المملكة في حربها ضد كل ما يحاك ضدها من مؤامرات، حيث قالت عبر حسابها على تويتر: «لم نرَ من هذا البلد إلا كل خير.. أعيش فيها منذ تزوجت ولي سنتان وأعرف طباع أهلها وقادتها جيداً.. الاعتداء الإعلامي السافر هو إجحاف بحق المملكة، ونتمنى أن يتكاتف الجميع حتى لا يجد العدو ضالته ولا حتى بقليل من الانتباه».

دعم

الشاعر علي الخوار، كان أحد الذين وقفوا إلى جانب المملكة في تصديها لكل المؤامرات والشائعات التي تروّج ضدها، ليعبر عن موقفه الداعم للمملكة عبر كلمات مؤثرة، أطلقها على حسابه في «تويتر»، حيث قال: «كل إماراتي سعودي.. ولأخو نوره عضيد».