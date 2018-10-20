«الناشر الأسبوعي» جديد هيئة الشارقة للكتاب

المصدر: الشارقة - وام

وقعت هيئة الشارقة للكتاب مذكرة تفاهم مع مجلة «ببليشرز ويكلي» الأميركية، والمتخصصة في قضايا النشر، والتي يزيد عمرها على 150 عاماً، تتولى بموجبها الهيئة إصدار «الناشر الأسبوعي» الطبعة العربية من المجلة الأميركية شهرياً بنسخة ورقية وأسبوعياً بنسخة رقميّة.

وقع المذكرة، بحضور أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، كيفين برايرمان نائب الرئيس التنفيذي ببليشرز ويكلي وناشر المجلة الأميركية وفيصل النابودة رئيس قسم المبيعات في الهيئة.

وقال أحمد العامري: تؤكد هذه المذكرة متانة العلاقة التي تربطنا مع واحدة من أعرق المطبوعات العالمية، ما يعكس المشهد الثقافي لإمارة الشارقة التي تمضي وفق رؤية كرّس معالمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر تأسيس منظومة المعرفة والعلم.