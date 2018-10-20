رحيل الفنان السوري توفيق العشا

المصدر: دبي - البيان

غيّب الموت، أمس، الفنان السوري توفيق العشا في دمشق عن عمر ناهز السبعين عاماً إثر معاناة مع المرض بعد رحلة فنية في السينما والدراما التلفزيونية والأعمال المدبلجة، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

والراحل من مواليد بيروت عام 1948 بدأت مسيرته مع الفن سنة 1961 عبر المسلسل التلفزيوني «رابعة العدوية»، ثم عمل في العديد من الأفلام السورية مع نجوم الكوميديا كدريد لحام ونهاد قلعي وآخرين. وكان للراحل حضور في المسلسلات السورية خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، ومنها «الحب والشتاء» و«سيرة بني هلال» و«حارة نسيها الزمن»، إضافة إلى اشتراكه الدائم في سلسلة «مرايا» مع الفنان ياسر العظمة.

ولا يزال الجمهور يذكر شخصية «الطائر ملسون» التي أداها العشا بصوته في مسلسل الأطفال التعليمي «افتح يا سمسم» بجزئيه الأول والثاني، التي امتاز فيها بأدائه الجميل وقدرته على الغناء للأطفال.