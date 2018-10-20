مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق على إيقاع الطرب الأصيل

المصدر: المنامة - رويترز

أحيا العراقي حسين الأعظمي أولى حفلات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، الذي انطلق في دورته السابعة والعشرين مساء أول من أمس على مسرح البحرين الوطني.

وعلى مدى نحو الساعتين أطرب الأعظمي الحاضرين بأجمل إبداعات فن المقام العراقي. وقدمت الفرقة المصاحبة له معزوفات أصيلة عراقية على آلات العود والكمان والسنطور والجوزة والناي والقانون والمزهر وغيرها.

وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، في كلمة الافتتاح: «نطلق اليوم موعداً جديداً سنوياً مُستداماً ونتكلم بلغة الموسيقى التي تبني جسور التواصل الحضاري ما بين مملكة البحرين والعالم».

ومن بين المشاركين في المهرجان المغنية والملحنة الفلسطينية نبيلة معن والموسيقية السورية وعد بوحسون والمغنية البلجيكية نتاشا أطلس.