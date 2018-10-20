الصين ضيف شرف «ملتقى القاهرة للخط العربي»

المصدر: القاهرة - رويترز

اختار ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الصين لتكون ضيف شرف الدورة الـ4 التي تنطلق الأسبوع المقبل في مصر بمشاركة عشرات الخطاطين والفنانين التشكيليين من 30 دولة.

واختيار ضيف شرف هو تقليد جديد استحدثه الملتقى الذي ينظمه سنوياً صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي.

وقال الكاتب محمد بغدادي المندوب العام للملتقى في مؤتمر صحافي أول من أمس: في تقليد هو الأول في هذه الدورة تكون لدينا دولة هي ضيف الشرف، وسيكون معنا في الملتقى ثلاثة من كبار الخطاطين الصينيين الذين سيأتون ومعهم أعمالهم الخاصة.

يشارك في الملتقى 56 خطاطاً من مصر و48 من خارجها يمثلون 27 دولة منها الإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والكويت وتونس وسوريا.