ما وراء نافورة دبي.. دانة الدنيا تنسج خيوط الإبداع

المصدر: دبي - وام

تعتبر «نافورة دبي» دانة الدنيا التي تتوسّط مدينة دبي من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية والسياحية الفريدة في العالم، صنعتها أنامل إماراتية تنسج خيوط الإبداع لتقدم من وطن الخير والتسامح تجربة استثنائية تأسر قلوب أكثر من 200 جنسية تعيش في دولة الإمارات، حيث يمثل استمتاعهم بتلك الوجهة الترفيهية أحد الطقوس الهامة التي يحرصون عليها بشكل دوري.

أجهزة ضخ الهواء في الغرف أسفل نافورة دبي

تجربة بصرية

تقدم نافورة دبي أو «دبي فاونتن» تجربة بصرية مذهلة تصاحبها أنغام الموسيقى الحية بموقع مميز على «بحيرة برج خليفة» الممتدة على مساحة نحو 30 فداناً.

وللاطلاع عن قرب على رحلة صناعة الإبداع في نافورة دبي نظمت وكالة أنباء الإمارات «وام» جولة في أنفاق النافورة تحت الأرض وغرفة التحكم الرئيسية، حيث أطلعها أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية»، على دورة العمل اليومية لنافورة دبي، حيث أوضح أن نافورة دبي تقع بأكملها فوق شبكة من الأنفاق ترتبط بغرف معدات متصلة على امتداد بحيرة برج خليفة، وتتضمن الغرف لوحات للطاقة وصمامات للتحكم في العمليات مرتبطة بالأنابيب المتصلة التي تقود إلى إنشاء العرض النهائي لنافورة دبي.

ويضيف: «هناك 11 جهاز لضخ الهواء في الغرف أسفل نافورة دبي، وتوجد 3 أنواع من عمليات الضخ تشمل الحد الأعلى، حيث تستطيع من خلالها نافورة دبي أن تصل إلى ارتفاع 140 متراً، أي ما يعادل ارتفاع بناية من 45 طابقاً، فيما تصل كمية المياه المتطايرة في الهواء إلى نحو 22 ألف غالون، كما يوجد مستوى الضغط «الإكستريم» ومستوى الضغط الأدنى أو «المونو» الذي يكون سريعاً ويصل بارتفاع النافورة إلى نحو 30 متراً، فيما يمكن رؤية شعاع النور المنطلق من النافورة إلى الأعلى من مسافة أكثر من 30 كم».

أحمد الفاسي يستعرض دورة العمل اليومية في النافورة

فحص متطور

وأشار إلى أن مياه بحيرة نافورة دبي تخضع يومياً إلى فحص كيميائي متطور للتأكد من سلامتها وجودتها التامة، حيث يتم أخذ عينات من هذه المياه وتحليها وإرسالها للمختبرات المعتمدة، علماً بأن كمية المياه في النافورة تبلغ أكثر من 33 مليون غالون مقامة على مساحة أكثر من 120 ألف متر مربع، فيما تضم المكتبة الصوتية لنافورة دبي نحو 55 أغنية تراعي جميع الأذواق.

وذكر أن نافورة دبي تتميز بتصميم فريد من 5 دوائر مختلفة الأحجام وقوسين مميزين إلى جانب فوهات قوية تضخ المياه إلى ارتفاعات مذهلة، وتعد واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم، حيث تمتع النافورة مرتاديها بمناظر مائية خلابة عبر نحو 6 آلاف و608 مصابيح مغمورة و25 جهاز عرض ملوناً، تتمايل المياه من خلالها على أنغام المقطوعات الموسيقية العربية والأجنبية التي اختيرت بعناية من مجموعة واسعة من الفن الكلاسيكي والفن الحديث.

وتستقطب عروض النوافير مئات الآلاف من المشاهدين كل أسبوع من خلال ما تقدمه من خيارات موسيقية متنوعة تمثل انعكاساً للنسيج الفريد ومتعدد الثقافات لدولة الإمارات ومدينة دبي.