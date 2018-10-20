تجربة سينمائية تجمع منى وعز وشريف

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يحضّر المنتج المصري وليد منصور لتجربة سينمائية جديدة تجمع بين عدد كبير من النجوم، حيث تعاقد منصور مع كل من الفنانين منى زكي وأحمد عز وشريف منير ومصطفى خاطر لبطولة الفيلم، إضافة إلى الممثل أمير كرارة الذي أبدى موافقته النهائية على المشاركة بالعمل، وجارٍ التعاقد معه، بخلاف عدد من الفنانين الذين يتم التفاوض معهم للانضمام لباقي فريق الفيلم.

ويتكتم القائمون على العمل تفاصيل الفيلم، مكتفين بالإفصاح أنه عن قصة الكاتب والأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر تصويره بالكامل ما بين المغرب والأردن وتركيا، وعرضه خلال الموسم السينمائي القادم.