وفاة الفنان السوري توفيق العشا

المصدر: البيان الالكتروني

توفي الفنان السوري توفيق العشا اليوم عن عمر ناهز الـ 70 عاماً إثر معاناة مع المرض في مشفى الأسد الجامعي.

واشتهر الراحل بشخصية "الطائر ملسون" التي أداها بصوته في مسلسل الأطفال التعليمي "افتح يا سمسم".

كما شارك العشا في مجموعة من الأفلام والمسلسلات منها "الانتفاضة"، "أبو عنتر بوند"، "غابة من الاسمنت"، "أيام في لندن" و "مرايا" و"حارة نسيها الزمن" و"يوميات مدير عام"، و"تغريبة بني هلال" و"وضاح اليمن" و"حمام القيشاني" و"الطير" و"مزاد علني" و"المحكوم" وغيرها.

ولد توفيق العشا ببيروت عام 1948 وبدأت مسيرته مع الفن سنة 1961 عبر المسلسل التلفزيوني "رابعة العدوية" .