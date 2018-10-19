يموت بمخ سنجاب!

المصدر: البيان الالكتروني

استنتج باحثون إلى أن رجلا عمره 61 في نيويورك، أصيب باضطراب دماغي قاتل، بعد تناوله مخ السنجاب.

وبحسب ما نشرت مجلة نيوزويك، فقد توقع الباحثون أن يكون الرجل قد أصيب بمرض كروتزفيلد جاكوب؛ وهو مرض نادر جدا، وقد تم الإبلاغ عن بضع مئات من الحالات بشكل رسمي.

وفي التفاصيل، ذكرت "يورونيوز" أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى العام 2015، بعد أن تضاءلت قدرته على التفكير، وفهم ما يدور حوله بسرعة، كما فقد قدرته على المشي، وأشارت عائلته أنه صياد، وكان يفضل تناول السناجب على العشاء.

الدكتور تارا تشين، المسؤولة عن الدراسة، قالت إنه لم يتم التأكد ما إذا كان الرجل قد تأثر بأكل الأدمغة بشكل مباشر، أم أن أجزاء أخرى من لحم السنجاب كانت ملوثة.

يذكر أن الدكتورة تشين درست كل حالة دخلت المستشفى في روشستر هيلث، بسبب مرض كروتزفيلد جاكوب، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي شهر يونيو الماضي بدأ شاب بالتعافي من الطاعون، وهي الحالة الأولى منذ عشرين عاما بحسب واشنطن بوست، وبالرغم من أنه لم يتم التأكد من مكان التقاطه للمرض، إلا أن تقريرا عن إدارة الصحة في المنطقة أكد اكتشاف الطاعون في السناجب في مقاطعة إلمور بين عامي 2015 – 2016.

وباتت السناجب حتى غير المصابة منها تشكل أزمة عند البعض، وقد ذكرت سيدة من كولورادو أن سنجابا قفز إلى عربة ابنها وبدأ بمهاجمته، وألمحت إلى أن الموقف بدا وكأنه يحاول اصطياده.