«أميركية الشارقة» تشارك في معرض قصر شامبور بفرنسا

المصدر: الشارقة - البيان

حازت كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة، فرصة المشاركة بمعرض في فرنسا للاحتفال بالذكرى 500 لبناء قصر شامبور، الذي عرفت تصاميمه بتأثرها بفن الرسام ليوناردو دافنشي، حيث سيعمل طلبة وهيئة تدريس الكلية والذين تم اختيارهم بناءً على دعوة تلقوها من الملكية الوطنية لقصر شامبور إلى جانب 20 فريقاً من برامج هندسة العمارة الرائدة في العالم على وضع تصاميم للقصر وإنتاج فيديو قصير خلال الفصل الدراسي الحالي ليعرض في شهر أبريل 2019 في قصر شامبور في المعرض الذي تم تنظيمه تحت عنوان شامبور 1519 : 2019 - المدينة الفاضلة.

وأكد فاركي بالاتوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة «إن وضع الكلية في مصاف برامج هندسة العمارة العالمية يعد فخراً كبيراً لنا، ويؤكد على التميز المستمر لطلبتنا».