«حمدان لإحياء التراث» يبحث التعاون مع وفد أميركي

المصدر: دبي- البيان

زار وفد من القنصلية الأميركية في دبي، أول من أمس، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث استقبله عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وجاء اللقاء مع الوفد الأميركي المؤلف من جيريمي بارنوم الناطق الرسمي ورئيس الشؤون العامة لهيئة خدمة الحدائق العامة في أميركا، وكريستين دال بيلو، مديرة القسم الثقافي والإعلامي في القنصلية الأميركية بدبي، بهدف تبادل الخبرات والأفكار الخلاقة وبحث سبل التعاون بين الطرفين في سبيل خدمة الأهداف الوطنية ونشر الوعي حول التراث الثقافي المادي وغير المادي، واستعرض الطرفان التحديات والحلول المتمثلة بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في حفظ التراث الثقافي وسط المجتمعات ووسائل وآلية الصون العامة.

ورحب بن دلموك بالوفد الأميركي وقال: نرحب بتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات المحلية والهيئات والجهات التي تمثل بلدانها، ونستعرض إنجازات المركز وسبل انتهاجه لأفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية والخدمية في أطر الصون والحفظ وإحياء الموروث الإجتماعي المحلي، ليكون المركز نموذجاً محفزاً ويكشف جانباً عما وصلت إليه الدولة من تطور في ظل القيادة الرشيدة.

وقال جيريمي بارنوم: أمثل هيئة أميركية فيدرالية تعنى باستدامة الموروث الاجتماعي والثقافي والحدائق العامة التي شهدت حقباً تاريخية وأصبحت ضمن المعالم الأثرية والثقافية الهامة في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد الاطلاع على ما يقدمه المركز من خدمات في مجال إحياء العادات والقيم المجتمعية المحلية، فإنه يسعدني نقل المعلومات لجهات أخرى متخصصة في الولايات المتحدة للتعاون في المستقبل، فالهدف الرئيسي من الزيارة يبقى في إطار تبادل الأفكار والخبرات والتعلم من الحضارات الأخرى لتطوير أنفسنا ونشر الوعي حول الإرث الإجتماعي في بلداننا.