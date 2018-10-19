«أبجدية زايد».. قيم المؤسس ومبادئه العليا في بناء الوطن والإنسان

المصدر: أبوظبي-البيان

تسلم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، نسخة من كتيب «أبجدية زايد»، من اللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع، يرافقه العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية.

واستمع الرميثي إلى فكرة موجزة عن الكتيب الذي أصدرته شرطة أبوظبي باللغات العربية والإنجليزية و«بريل» للمكفوفين، ضمن مبادرات عام زايد التي تحتفي بقيم المؤسس وترسخ مبادئه العليا في بناء الوطن والإنسان.

وأشاد بهذا الإنجاز المتميز، الذي يمثل إضافة مهمة لإنجازات شرطة أبوظبي، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة المعرفة بين المنتسبين، والتعريف بالإرث الحضاري لمؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يمثل نبراساً مضيئاً للأجيال في تعلُّم تلك القيم وغرسها لدى النشء، إلى جانب الاهتمام بنشر الثقافة الأصيلة لأصحاب الهمم والمقيمين على أرض الدولة.

وأضاف: زايد الخير ترك بصمات مهمة في مسيرة تأسيس الدولة ونهضتها، حتى أصبحت دولة الإمارات من بين أبرز الدول من حيث الإنجاز والريادة ونشر ثقافة التسامح والسلام والمحبة.

قيم زايد

وأوضح اللواء حماد الحمادي أن الكتيب يركز على قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء وحب الوطن، ومآثر «القائد المؤسس» وإرثه العظيم، وحرصه على رفاهية وإسعاد شعبه.

توزيع

من جانبه، ذكر العقيد الدكتور حمود العفاري، أن الكتيب يشمل كل قيم «زايد الخير» في العطاء الإنساني والولاء والتضحية، والحرص على الأمن والسلام، وترسيخ التسامح والحكمة والشجاعة، والوقوف إلى جانب الحق والعدل.

وأشار إلى أنه سيتم توزيعه في الأماكن العامة والمكتبات والمؤسسات التعليمية والمجالس التوعوية ومراكز خدمة العملاء، والفعاليات المتنوعة في إمارة أبوظبي.