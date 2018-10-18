سوذبيز لندن تعرض قطعة فنية إزنيقية نادرة

المصدر: دبي - البيان

تعرض سوذبيز لندن الأسبوع المقبل في 24 من أكتوبر الجاري، أهم قطعة فنية إزنيقية اكتُشفت في العقدين الماضيين في مقدمة مزاد فنون العالم الإسلامي، إلى جانب قطع الفخار والرسومات المميزة الأخرى التي تعكس الفخامة والتراث التاريخي لعالم الفن الإسلامي.

وتعد هذه القطعة الفنية أحد أهم قطع الفخار الإزنيقي المملوكة اليوم.

يُعدّ هذا الطبق الكبير بحالته الجيدة اكتشافاً مهماً في مجال الفن العثماني، وتعود ملكيته إلى أقدم مجموعة من الإزنيق، وتم تصنيعه في بداية الحقبة الفنية خلال فترة حكم السلطان محمد الثاني (الفاتح)، ويعدّ مثالاً للقطع الفنية التي يتم الاحتفاظ بها في المتاحف حول العالم. تتسم هذه القطعة الفخارية والفريدة جداً بألوانها الحبرية الزرقاء والسوداء التي تعكس نشأة الحرفية في صناعة الفخار.