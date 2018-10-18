مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق اليوم

المصدر: المنامة - البيان

يستعد مهرجان البحرين الدولي للموسيقى للانطلاق في نسخته السابعة والعشرين اليوم، حيث تقدم فيه أمسيات فنية يحييها نخبة من المبدعين الموسيقيين من حول العالم، والذين سيلقون الضوء على أشكال مختلفة من الموسيقى البحرينية والعربية والعالمية حتى يوم 27 أكتوبر 2018م، في مواقع ومساحات ثقافية مختلفة حول مملكة البحرين.

وتهدف هذه الاحتفالية للإسهام في إذكاء الذوق، وإشاعة قيم التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب، وتطوير ثقافاتهم، وتبادل الخبرات، للوصول إلى رفع مكانة الفن الموسيقي بين قطاعات المجتمع كافة، حيث لا يزال مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، الذي انطلق في عام 1992، يلعب دوراً كبيراً في إثراء الساحة الموسيقية البحرينية والإقليمية والدولية.

ولأن مهرجان الموسيقى هذا العام يأتي في إطار احتفال هيئة البحرين للثقافة والآثار بمدينة المحرّق كعاصمة للثقافة الإسلامية 2018م، سيكون الجمهور على موعد مع أنشطة سماعية خاصة بالتراث الموسيقي الأصيل لمدينة المحرّق، عاصمة البحرين القديمة، وينطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى هذا العام من مسرح البحرين الوطني مع الفنان العراقي حسين الأعظمي الذي سيغنّي المقام العراقي، إضافة إلى أمسيات موسيقية عربية وعالمية.