"رواد التواصل الاجتماعي العربي" يعلن أجندة فعالياته للعام 2019

المصدر: البيان الالكتروني

نظم نادي دبي للصحافة اليوم لقاءً إعلامياً للإعلان عن الأجندة السنوية لمشاريع وفعاليات نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي، بحضور أكثر من 100 شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب رواد وصناع شبكات التواصل العرب، وذلك فوق جسر التسامح على القناة دبي المائية، في إطار جهود النادي المتواصلة للارتقاء بأطر الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ومعاييرها وفق أفضل الممارسات العالمية وبتوظيف أكثر السبل فاعلية وأعمقها تأثيراً في توصيل الرسائل العربية بصورة تعبر عن الدور المهم الذي تضطلع به منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل ملامح مستقبل العمل الإعلامي في المنطقة العربية والعالم.

وقد أكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي، تقديرها للدور الذي يقوم به المؤثرون على شبكات التواصل في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم وما يسهمون به من رؤى وأفكار ذات انعكاسات مباشرة على جمهور متابعيهم عبر تلك الشبكات، مؤكدة أن هذه الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء النادي تزيد من حجم مسؤوليتهم كقوة دفع تسهم في تحفيز الطاقات الإيجابية لدى متابعيهم نحو الأفضل دائماً، ليس في محيط مجتمعاتهم فحسب، ولكن ضمن نطاق أوسع تأثيراً بفضل الانتشار اللامحدود لمنصات التواصل لاسيما بين الشباب، موضحة أن المشاريع والفعاليات التي سيتم تنفيذها في إطار أجندة نادي رواد التواصل الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة تم تصميمها بعناية وروعي فيها الأهداف المنشودة للنادي، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عند إطلاق سموه إياها في ديسمبر من العام 2016، تزامناً مع فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، لإيجاد منصة تسهم في تعظيم دور رواد التواصل ومشاركتهم في النهوض بالمجتمعات العربية وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها وتحفيز الطاقات المبدعة لدى أفرادها ليكونوا سبباً في دفع عجلة التقدم في مختلف ربوع العالم العربي.

من جهتها، قالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: إن الاجندة السنوية تتضمن مجموعة من المشاريع والفعاليات الرامية إلى تعزيز رسالة المؤثرين العرب بأساليب مبتكرة وبخطاب يعكس طموحات دبي وتوجهاتها الريادية نحو المستقبل، مشيرة إلى ان المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها ستنضوي تحت منصة نادي رواد التواصل الاجتماعي العرب ليمارس دوره كمنصة جديدة يمكن من خلالها تعظيم دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي، وتعظيم مشاركتهم في النهوض بالمجتمعات العربية، وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها على مختلف الصعد، في ضوء ما يملكه هؤلاء الرواد من تأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي يقدر عدد متابعيهم من خلال حساباتهم عليها بالملايين في مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم.

جسر التسامح

وحول سبب اختيار "جسر التسامح" مكاناً لانعقاد الفعالية، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، ان النادي سبّاق في تبني الأفكار غير التقليدية، وبكون أعضاء النادي من المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي، يضطلعون، كل في موقعه، بمسؤوليات كبيرة ضمن أهم قطاع إعلامي مؤثر في العالم، قررنا تنظيم هذا اللقاء فوق جسر التسامح كونه رمز لقاء ثقافات العالم في دبي وتجسيدا لإحدى أهم القيم الإنسانية التي تعليها دولة الإمارات وتقدم نموذجاً فريداً في تطبيقها، وهي قيمة التسامح، إذ يعيش على أرضها ما يزيد على 200 جنسية تتمتع بحياة كريمة لا تمييز فيها.

مشاريع رائدة في العام 2019

وفي هذا السياق أعلن نادي دبي للصحافة عن مجموعة من المشاريع والفعاليات التي سيتولى تنظيمها وفق جدول محدد طوال عام 2019 ومن هذه المشاريع:

برنامج دبلوم المؤثرين:

أول برنامج أكاديمي من نوعه على مستوى العالم، يهدف إلى تطوير قدرات رواد التواصل الاجتماعي العرب واستيعاب الاتجاهات المستقبلية لشبكات التواصل الاجتماعي، التي شهدت زيادة هائلة في عدد مستخدميها بأكثر 30 ضعفاً قبل 5 سنوات، حيث سيتم الإعلان عن الكثير من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالقبول والتسجيل في البرنامج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2018.

دردشات:

"دردشات" هي سلسلة من الجلسات التفاعلية التي سيقدمها عدد من الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي. وتغطي الجلسات التي تتميز بتقديم خلاصة الأفكار والتجارب والخبرات من قبل المتحدثين العديد من المواضيع والمحاور مثل خدمة المجتمع والصحة والتنمية البشرية والطاقة الإيجابية، وغيرها من اهتمامات يعنى بها مختلف أطياف المجتمع. وتهدف "دردشات" إلى توفير فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من أهم التجارب المتعلقة بالمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. وتعقد أولى هذه الجلسات في شهر نوفمبر المقبل.

ملتقى المؤثرين العرب:

وهو ملتقى تفاعلي يجمع بين مشغّلي منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين في هذه المنصات، بهدف تكوين شراكات وتعاون تستمر على المدى الطويل. ويعقد النادي أول ملتقى للمؤثرين العرب بالتعاون مع سناب شات في ديسمبر المقبل ضمن اجندة فعليات الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

كافيه المؤثرين العرب:

ويمثل "كافيه المؤثرين"؛ إحدى المبادرات المبتكرة لنادي رواد التواصل الاجتماعي الهادفة، إلى جمع المؤثرين وعرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالرواد وتطلعاتهم، في بلدان عربية مختلفة.

تقارير سنوية:

وفي الوقت الذي تتزايد فيه أهمية وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف نواحي الحياة للأفراد والمجتمع بشكل أوسع، وتأثيرها على تطور الأعمال في مختلف القطاعات، وكيفية الاستفادة منها عبر توظيف كافة الإمكانيات لدفع عجلة التنمية المستدامة، سيعنى نادي رواد التواصل الاجتماعي بإطلاق تقارير سنوية هي الأشمل والأكبر من نوعها في العالم العربي حول التوجهات المستقبلية لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيفها من قبل رواد هذه المنصات، وايضاً أثرها على طريقة التعامل بين الأفراد أنفسهم. بهدف رصد الأرقام المتطورة في عمل شبكات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن أكثر من 4.1 مليون مشاهدة فيديو على يوتيوب خلال 60 ثانية فقط، وأكثر من 44 مليون رسالة عبر "واتس آب"، وأكثر من 1.8 مليون رسالة عبر "سناب شات"، و 900,000 عملية دخول على موقع "فيس بوك" وكل ذلك خلال 60 ثانية فقط، وفقا لإحصائيات العام 2018.

مبادرة "هاوس اوف فلوجس":

مبادرة "هوس اوف فلوجس" هي واحدة من أهم مبادرات النادي، المعنية باستقطاب راود ومؤثري شبكات التواصل الاجتماعي، ومنحهم فرصة العيش في دبي بهدف التعرف على التنوع الثقافي والحضاري في دولة الإمارات، حيث ينعكس هذا التنوع بشكل إيجابي على الشركات العالمية للتواصل الاجتماعي العاملة في الدولة، ويسهم في تعزيز عمل وانشطة رواد التواصل الاجتماعي.

مخيم المؤثرين:

وفي إطار جهود النادي المتواصلة الرامية للارتقاء بعمل منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ومعاييرها وفق أفضل الممارسات العالمية وبتوظيف أكثر السبل فاعلية وأعمقها تأثيراً في توصيل الرسائل العربية إلى العالم بصورة تعبّر عن ملامح المستقبل المأمول، تأتي مبادرة مخيم المؤثرين التي تتألف من مجموعة من ورش العصف الذهني وجلسات النقاش، وتهدف إلى مواكبة المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي تجتاح القطاع الإعلامي وشبكات التواصل الاجتماعي التي شهدت تطوراً جذرياً في ضوء ما قدمته التكنولوجيا من حلول ومنصات أسهمت في تبديل العديد من مفاهيم العمل الإعلامي.