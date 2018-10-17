جورج كلوني: «أنا زوج أمل»

المصدر: إعداد- سيد صالح

أثار نجم السينما العالمي، جورج كلوني، ضحك الحاضرين في الاحتفال الذي أقامته مجلة «فارايتي» الأميركية الشهيرة يوم الجمعة الماضي لتوزيع جوائزها السنوية المعروفة باسم «سلطة النساء»، والتي تمنحها لأبرز السيدات الرائدات في مجالات الحياة المختلفة على مستوى العالم.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد صعد كلوني إلى خشبة المسرح ليلقي كلمة قبل أن يوزع الجوائز على السيدات الفائزات، فقدم نفسه إلى الحضور قائلاً: «أنا زوج أمل»، وذلك في إشارة إلى زوجته المحامية والكاتبة البريطانية الشهيرة من أصل لبناني، أمل علم الدين، والتي تعد من أشهر السيدات في العالم وأنجحهن.

وضحك الحضور في الحفل على نكتة كلوني، والذي أردف قائلاً: «حسناً، أعلم جيداً مدى شهرة السيدات الحاضرات في هذه القاعة».

الطريف أن أمل علم الدين نفسها لم تحضر الاحتفال، حيث كانت تلقي محاضرة في فعالية أخرى عن المرأة بولاية بنسلفانيا الأميركية.