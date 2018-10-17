الإيرلندية آنا بيرنز تفوز بجائزة مان بوكر عن روايتها " ميلكمان "

المصدر: (د ب أ)

فازت الكاتبة الايرلندية الشمالية آنا بيرنز بجائزة "مان بوكر" لعام 2018 عن روايتها "ميلكمان" "بائع الحليب" والتي تتناول امرأة شابة معزولة تعيش حياتها في ظل العنف شبه العسكري.

وبيرنز 56 عاما هي أول كاتبة من إيرلندا الشمالية تفوز بالجائزة المرموقة لأعمال اللغة الإنجليزية في عامها الخمسين.

وتتناول روايتها الثالثة "ميلكمان"بائع اللبن تاريخ بلادها الدموي بعين فتاة في الثامنة عشرة من عمرها خلال فترة الاضطرابات في الصراع الطائفي التى شهدته بلفاست.

وقال رئيس القضاة والفيلسوف والكاتب ، كوامي أنتوني آبيا ، إن لغتها رائعة وتتسم بالبساطة بداية من الصوت المميز والمتحقق باستمرار لبطل الرواية المرح لين الطباع وثاقب النظر.