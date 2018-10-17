«تحية إلى زايد.. فخر الأمة».. سرد الإنجازات بالرسم

بمناسبة مرور 100 عام على ولادة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية التاريخية، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسمية عام 2018 رسمياً باسم «عام زايد».

ومواكبة لذلك أعلن منتجع «ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري باي سوفيتيل»، أخيراً، استضافة معرض بعنوان «تحية إلى زايد.. فخر الأمة» في صالة «آر جاليري»، تكريماً للأب المؤسس، طيب الله ثراه، بالتعاون مع علامة «زي آرتس» المختصة في الاستشارات الفنية.

ويقدم المعرض أعمال عشرين فناناً موهوباً من مختلف أنحاء العالم، تحتفي بذكرى المؤسس، طيب الله ثراه، ورسالته العظيمة وإرثه العريق، وتستعرض القيم التي كرّسها طوال مسيرته بأساليب إبداعية وتفاعلية. وسيستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى 30 ديسمبر المقبل.