الأرشيف الوطني يعرّف بآليات الجرد للجهات الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

نظم الأرشيف الوطني ورش عمل لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات الحكومية ومتابعة تطوير أداء أرشيفاتها وفق أرقى المعايير الدولية لحفظ السجلات الحكومية.

واستعرض خبراء من الأرشيف الوطني، خلال الورش التي عقدت في وزارة البيئة والتغير المناخي، ودائرة النقل في أبوظبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، وبلدية العين، وبلدية الفجيرة، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في العين، أهمية الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية، بجانب تسليط الضوء على مراحل جرد الوثائق والملفات وآلياتها.

ونظم الأرشيف الوطني بالتعاون مع كل من دائرة النقل في أبوظبي وبلدية مدينة العين ورشتين توعويتين بعنوان «جرد الوثائق في الجهات الحكومية»، كما نظم مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في العين ورشة عمل بعنوان «تحليل الأعمال وبناء خطة التصنيف الوظائفي للملفات في المؤسسة».

وفي رأس الخيمة نظم الأرشيف الوطني بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ورشة توعية حول «أهمية الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية». وفي كل من وزارة البيئة والتغير المناخي وبلدية الفجيرة قدم وفد من الأرشيف الوطني شرحاً لعملية جرد الوثائق والملفات في الجهات الحكومية أمام عدد كبير من الموظفين المعنيين بإدارة الوثائق والأرشيف.