«توفور 54».. تحتفل بمرور 10 أعوام على التأسيس

المصدر: أبوظبي - وام

تحتفل توفور54 (twofour54) بمرور 10 أعوام على انطلاقها في أكتوبر 2008، مؤكدة الازدهار المستدام لقطاع الإعلام المحلي والمكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في المشهد الإعلامي العالمي. وخلال العقد الأخير، شهدتtwofour54 نمواً متسارعاً لتصبح اليوم مقراً لأكثر من 470 شركة إعلامية، موفرة لهم كل الخدمات وسبل الدعم اللازمة للابتكار والإبداع وصناعة المحتوى.

تطوير

وقالت مريم عيد المهيري، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54: «نحتفي اليوم بمسيرة عشرة أعوام من الإنجاز تكللت ببناء قطاع إعلامي مزدهر ومستدام في أبوظبي يساهم بفاعلية في تطوير اقتصاد قوي ومتنوع.

لقد نجحنا على مدار العقد الماضي في ترسيخ دور هذا القطاع بالإمارة، ليصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية وعاملاً مؤثراً في توجيه وصنع القرار وتبنّي الآراء على مستوى الأفراد والمجتمع. كما يسهم المحتوى عالي الجودة الذي ننتجه في التعريف بهويتنا وثقافتنا وتشكيل ملامح الصورة التي يرانا بها العالم».

تعريف

ونوهت بما أنتجه شركاء twofour54 خلال السنوات العشر الماضية من محتوى أسهم في تثقيف أفراد المجتمع وتعريفهم بأحدث الأخبار والمستجدات، فضلاً عن طيف متنوع من المحتوى الترفيهي والموسيقي، معربة عن فخرها بمسيرة النمو التي تحققت على مستوى الأفراد والشركات وعموم القطاع وبالنجاح في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة صنّاع المحتوى .