إماراتي يفوز بمسابقة «نيكون» للتصوير المجهري

المصدر: إعداد - سيد صالح

فاز المصور الإماراتي يوسف الحبشي، بالجائزة الأولى في مسابقة «عالم صغير» للتصوير الفوتوغرافي المجهري، التي تنظمها شركة «نيكون» اليابانية المتخصصة في التصوير والبصريات للعام الـ 44. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فاز الحبشي بالجائزة عن صورة من داخل حدقة العين لخنفساء الميتابوكرتوس، كما أظهرت الصورة الحراشف الخضراء المحيطة بالحدقة.

والتقط الحبشي هذه الصورة في الفلبين، وتمكن من التقاط الصورة باستخدام تقنية الضوء المنعكس، وقام بمراكمة الصور التي التقطها، حتى استطاع تكوين الصورة الفائزة في المسابقة من 128 صورة مجهرية. وعلقت إدارة المسابقة على الفوز بالجائزة أنه تمكّن من إحداث توازن دقيق واستخدام إضاءة رشيقة.