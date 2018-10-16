«لغتي» تطلق مرحلتها الرابعة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «لغتي» المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية للأطفال وطلبة الشارقة، مرحلتها الرابعة، صباح أمس، في مدرسة أسماء للتعليم الأساسي للبنات في إمارة الشارقة مستهدفة 1,135 طالباً وطالبة من مرحلة الصف الثالث الابتدائي، و89 معلماً ومعلمة، و49 مدرسة.

وتتضمن المرحلة الرابعة تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية التي تستهدف المعلمات ومديري المدارس حيث سيتم طرح الملاحظات بهدف مواكبة التطورات وإطلاع الطواقم التدريسية على أحدث الوسائل التقنية وتوجيههم نحو تفعيلها خلال الحصص الدراسية لتكون واحداً من الأساليب المبتكرة في التعليم، وتتميز الأجهزة اللوحية المعتمدة التي أطلقتها المبادرة ليصبح أكثر سهولة في استخدام المعلومات التي وضعت محاورها وزارة التربية والتعليم لكل مرحلة من المراحل التي تستهدفها المبادرة ، بما يشكل تجربة جديدة في مجال التعليم المعاصر على مستوى الإمارات والمنطقة.