رسام هولندي يجعل المخلّفات الفضائية مرئية

المصدر: أمستردام - د ب أ

يعمل الرسام الهولندي دان روزغارد على مشروع ضوئي مذهل في هولندا لجعل كميات هائلة من المخلفات الفضائية مرئية. ولهذا الغرض، قال روزجارد للإذاعة الهولندية إنه يتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية في مشروع «مختبر المخلفات الفضائية».

تدور ما يصل إلى 30 ألف قطعة مخلفات يبلغ قطرها أكثر من 10 سنتيمترات حول الأرض وهي مصدر خطر للأقمار الاصطناعية ولمحطة الفضاء الدولية. يوجه الفنان أشعة ليزر عملاقة إلى سماء ألميره بشمال شرقي العاصمة الهولندية أمستردام. وقال روزجارد إن «أهراماً من الضوء» تظهر عندما يتم إنارة قطع المخلفات الفضائية.

وستصبح القطع التي تحلق بالقرب من الأرض نسبياً مرئية عبر الجهاز. ويرافق المشروع معرض يضم لقطات مصورة عن المخلفات والمعدات الفضائية، وستقام عروض الليزر في فترات 9-10 نوفمبر، و7-8 ديسمبر المقبلين، و18-19 يناير 2019.