«إكسبوجر 2018» يكشف تفاصيل دورته الثالثة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

يعقد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2018»، بتمام الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح المجاز بالشارقة، ويتم الكشف خلال المؤتمر عن الفعاليات والبرامج التي يعتزم المهرجان تنظيمها خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «لحظات ملهمة».

إضافة إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة للمصورين المشاركين، واستعراض أهم الأعمال الفنية التي سيقدمها الحدث، إضافة إلى الحديث عن أبرز المعايير الخاصة التي تم من خلالها اختيار الأعمال المشاركة، والتعريف بلجنة التحكيم المشرفة على اختيار الأعمال المرشحة للفوز في المراكز الثلاثة الأولى، ضمن فئات الجائزة التي يخصصها المهرجان.