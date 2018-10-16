امرأة تنفق 300 ألف درهم على شرب المياه الغازية

المصدر: البيان الالكتروني

أنفقت سيدة بريطانية 65 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 300 ألف درهم على شراء زجاجات المياه الغازية وكشفت عن نمط حياتها الذي يتعارض مع ما اعتاد الأطباء أن ينصحوا به، وهو التخلي عن شرب المياه وتناول مشروب غازي لعقود طويلة.

فقد استبدلت جاكي بيج (77 عاما) شرب المياه، طوال فترة حياتها، بشرب "بيبسي"، بينما لاتزال تتمتع بصحة جيدة، فهي إلى جانب كونها أم لأربعة أبناء، هي أيضا جدة لـ11 حفيدا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتقول بيج، إنها أنفقت ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 300 ألف درهم على شراء علب البيبسي التي تجد فيها متعة كبيرة فور شربها، رغم تحذير الأطباء من هشاشة العظام التي قد تنتج عن تناولها بانتظام وفق سكاي نيوز.



وعلى مدار 64 عاماً، اعتادت بيج على شرب البيبسي، بعدما تناولت أول علبة منذ أن كانت في الـ13 من عمرها.



وانقطعت بيج عن شرب البيبسي عند حملها فقط، في سبعينيات القرن الماضي، إذ لم يسمح الأطباء حينها بشربه.



وأضافت الجدة، إنها لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها ليست من محبي الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات.



وتابعت "لا أعد البيبسي إدمانا، هو فقط مشروبي الصباحي (..) لكن عند إصابتي بنزلة برد أو الخروج للتنزه اصطحب زجاجة".



وبسبب شربها للبيبسي فقط، تتعرض بيج، في بعض الأحيان، للسخرية لكنها لا تكترث بذلك، على حد قولها.