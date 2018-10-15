الفنانة غنوة سليمان : أنا بخير ولم أمت

المصدر: البيان الالكتروني

عبّرت الفنانة السورية غنوة سليمان عن استيائها لزج صورتها واستخدام اسمها لدى الإعلان عن وفاة المغنية غنوة سليمان شقيقة الفنانة المصرية أنغام .

وقالت غنوة في تصريحات خاصة إنها إذ تعزي الفنانة أنغام لوفاة أختها وترفض في الوقت نفسه السلوك الصحفي لبعض الأقلام التي قامت بنشر صورتها الشخصية على خبر وفاة شبيهتها بالاسم، داعية إلى توخي الدقة إذا كان الأمر غير مقصود وإلى احترام مشاعر الناس إذا كان مقصودا.

وأكدت أنها بخير ولم تفارق الحياة مثلما ورد في الصحف التي رأت أمر الإشاعة بسيطا لتشابه الاسمين فاكتفت بنشر صورة غنوة التي على قيد الحياة على خبر غنوة المتوفاة.

وبينت أن أهلها عاشوا القلق لدى رؤيتهم صورها مع خبر الوفاة الذي يشير إلى اسمها، داعية الناس في الوقت نفسه إلى عدم التصديق السريع للأنباء وبخاصة ما يتعلق بالموت، لافتة إلى ضرورة التمييز بين فنانة مصرية رحمها الله وفنانة سورية معروفة بالغناء باللهجات المختلفة وخاصة العراقية.

يشار إلى أن الفنانة المتوفاة تحمل اسم غنوة سليمان أيضا وهي شقيقة النجمة أنغام وقد فارقت الحياة بحادث سيارة مؤخراً.

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