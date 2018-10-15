لوحة مسروقة تضع مزادات «كريستيز» في ورطة

المصدر: إعداد - سيد صالح

تخوض صالة «كريستيز» العريقة للمزادات في لندن جولة مفاوضات مع سيدة بريطانية تبلغ من العمر 69 عاماً، لحل مشكلة نجمت بين الطرفين بسبب شراء السيدة صورة شخصية زيتية من «كريستيز» مقابل 62.500 جنيه إسترليني، فيما تبين أن والد السيدة كان قد اشترى اللوحة منذ 30 عاماً، وتحديداً في يناير 1988، من إحدى المعارض الفنية، مقابل 20.000 جنيه إسترليني، إلا أنها سُرِقَت من المعرض بعد أسبوع من إتمام صفقة الشراء، وقبل أن يتسلم المشتري اللوحة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، تهدف المفاوضات إلى إقناع السيدة بقبول مبلغ 10.000 جنيه إسترليني كتسوية مقابل عدم رفع دعوى ضد «كريستيز»، وإبرام اتفاقية عدم إفشاء، وهذا ما ترفضه السيدة.

وأفادت الصحيفة بأن سجل قيد اللوحة في «كريستيز» يوضح أن اللوحة أعيد اكتشافها حديثاً، إلا أنها رُسِمَت في القرن التاسع عشر. وأوضح القيد أيضاً أن اللوحة كانت مملوكة لأحد هواة اقتناء اللوحات، إلا أنه لم يوضح كيف حصلت «كريستيز» عليها.