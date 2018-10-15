سلطان القاسمي يشهد انطلاق مهرجان الشارقة السينمائي للطفل

المصدر: الشارقة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مساء أمس، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة (فنّ)، بمشاركة 138 فيلماً من 31 بلداً، حيث افتتح المهرجان بفيلم «زرافتي» للمخرجة الهولندية باربارا بريديرو.

وخلال الافتتاح، كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ضيوف المهرجان، وهم: المخرج الإماراتي عبدالله الكعبي، والممثلة هيفاء حسين، والممثل نيل سيثي، بطل فيلم «كتاب الأدغال»، الذي جسّد شخصية ماوكلي. وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في قاعات المهرجان.

احتفالية خاصة

وقالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «إن المهرجان الذي يُطل من عام إلى عام بنخبة جديدة من الأفلام الموجّهة للأطفال، أصبح يشكل احتفالية خاصة بالطفولة، احتفالية بأبطالها ومبدعيها ومشاهديها الذين يؤمنون بقوة الفنون في تنمية خيال الطفل وتربيته على الجمال والقيم النبيلة والحكايات التي تترك أثرها على سلوكياته وخياراته المستقبلية».

وأشارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى أهمية السينما كلغة عالمية لها تأثير على ثقافة الأطفال بشكل خاص، مؤكدة أن ذلك يحتم على منتجيها من مؤسسات وأفراد الحفاظ على دور السينما في صياغة ثقافة توحّد بين الشعوب وتدافع عن قضاياها الإنسانية. وأكدت سموها أن لسينما الطفل أهمية بالغة لأنها تستطيع أن تنحاز للعدالة والحق والخير وأن تكون أداة بناء في وجه مختلف أدوات الهدم.

وأوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل أثبت قدرته ليس فقط على تقديم إنتاجات سينمائية هامة بمواضيعها، ونبيلة في قضاياها، بل أيضاً على التأسيس لجيل عربي مبدع قادر على بناء إرث إبداعي عربي وتوظيف السينما في التعبير عن قضاياه وتطلعاته. شهد الحفل إلى جانب سموهما الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، وخولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ونورة أحمد النومان رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة أعلنت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، أن المهرجان سينطلق العام المقبل بحُلة جديدة تحت مسمى «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب». وقالت خلال كلمتها: «ابتكرت الإنسانية ما يجمعنا اليوم، الصورة، والكاميرا، والسينما، فصار الماضي حكاية يمكن التعلم منها، ويمكن الرجوع إليها وعيش تفاصيلها، لأجل هذا السحر في الصورة نلتقي اليوم لنكشف للأجيال الجديدة سحر هذا الابتكار، ونغرس فيهم محبة الجمال، ونعرّفهم على أثر الفن ودوره في نقل رسالة الإنسانية وقيم السلام والخير». وأضافت: «خلال أعوامه الستة الماضية ظل المهرجان حريصاً على أن يقود الأجيال الجديدة نحو أحلامهم، ويزوّدهم بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من توظيف الصورة، وجماليات الفن في التعبير عن ذواتهم، عرضنا مئات الأفلام، أقمنا مئات الورش والدورات التي استهدفت آلاف المواهب من الأطفال واليافعين، واستضفنا مئات الفنانين والخبراء والسينمائيين».

سلطان القاسمي يكرم عبدالله الكعبي

أثر إنساني

وتابعت: «نحرص في مؤسسة فن على تعزيز الأثر الإنساني للمهرجان، ودوره النبيل تجاه الأطفال اللاجئين، حيث نظمنا العام الماضي زيارة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وعرضنا خلالها نخبة من الأفلام أمام مئات اللاجئين، ونظمنا عدداً من الورش والأنشطة الترفيهية، لننقل معنا رسالة الأطفال إلى مهرجان الشارقة السينمائي للطفل، فصارت حكايات اللاجئين حاضرة معنا، ولدينا هذا العام 13 فيلماً عن معاناة الأطفال من اللجوء، وقسوة الغربة والحنين إلى الوطن».

وأضافت الشيخة جواهر: «نواصل رسالة الشارقة التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حين عنون خطاب التواصل الحضاري والإنساني بالمعرفة والثقافة والفن، والحفاظ على مكتسبات مشروع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل الذي بات يُمثل منصة حاضنة للأجيال الجديدة، وراعية لمواهبهم، وكلنا أمل أن تكون الدورة الجديدة خطوة جديدة نحو الأهداف التي وضعها المهرجان، وإضافة تسجّل لتاريخ منجزاته».

وفي كلمته، استذكر المخرج الإماراتي عبدالله الكعبي أول اكتشافاته لسحر السينما وألوانها عندما كان طفلاً يشاهد شرائط الفيديو، وتوجه إلى أطفال المهرجان قائلاً: «لن يكون سهلاً عليكم أن تدركوا طبيعة الصعوبات التي مرّت بجيلنا في ذلك الوقت لأنكم اليوم قادرون على أن تصبحوا مخرجين سينمائيين بفضل معجزة التكنولوجيا وأدواتها التي في جيوبكم، فالهاتف المحمول هو أداتكم لصناعة فيلم كامل من دون الحاجة إلى أستوديو».

الأديب المثقف

أما الممثلة هيفاء حسين، فقالت: «يشرفني أن أقف أمامكم في هذه الإمارة المشرقة، وكلي فخرٌ بها وبمنجزاتها وبحكيمها الأبُ والأديبُ المثقف سلطان الثقافة والفنون والآداب، لأقول لسموه نيابةً عن جيلي شكراً من القلب لعظيم عطاياك للثقافة والأدب، وللشعر والفنون البصرية والمسرح والسينما، ولفكرك العربي الأصيل، والشكر والامتنان موصول أيضاً لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على اهتمامها ورعايتها للطفولة والإبداع».

54

يعرض المهرجان هذا العام 54 فيلماً من 17 بلداً تُعرض للمرة الأولى ضمن فئات الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والرسوم المتحركة، والدولية القصيرة، وفئة أفلام الطلاب وفئة الأفلام العربية.