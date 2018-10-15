«أبوظبي للكتاب» يبحث شراكات جديدة في فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - البيان

عقدت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الناشرين وصناع الكتاب الدوليين للترويج للدورة التاسعة والعشرين من المعرض، من خلال جناح الدائرة المشارك حالياً في الدورة السبعين من معرض فرانكفورت للكتاب.

تناولت الاجتماعات تنسيق المشاركة خلال الدورة المقبلة من المعرض التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل المقبل، والتحضير للبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، والمحاور التي ستطرح خلال البرنامج المهني الموجه للناشرين، والترويج لفعاليات المعرض بشكل عام، وبناء شراكات دولية جديدة مع ناشرين من أوروبا وآسيا.

وقال فيصل الشيخ، مدير إدارة المعارض والبرامج في قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نحرص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب على الترويج لفعاليات المعرض على مختلف المنصات الدولية المتعلقة بصناعة الكتاب، وبشكل خاص معرض فرانكفورت للكتاب الذي يعد أقدم معارض الكتب وأكبرها على مستوى العالم، حيث تمكنّا من لقاء الناشرين من الشرق والغرب، وعرضنا عليهم مميزات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب».