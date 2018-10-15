«كل شي ملحوق عليه» حملة توعوية بـ«إذاعة الأولى»

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من دورها ورسالتها الإعلامية الوطنية الإماراتية، تستمر إذاعة الأولى في حملتها التوعوية التي أطلقتها أمس ولاقت إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً، لا سيما من قِبل الأسر التي فقدت شباباً في حوادث السير، وذلك عبر الاتصال بالإذاعة أو الرسائل النصية الواردة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الحملة وعنوانها «كل شي ملحوق عليه» لتستهدف كل شرائح المجتمع المحلي، بينما شاركت في هذه الحملة التوعوية الجهات المعنية، بما فيها القيادات العامة للشرطة في كل إمارة بالدولة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ونيابة المرور في دبي، وغيرها من المؤسسات المجتمعية.

وتماشياً مع هذه الحملة التي تأتي ضمن مسئوليتها المجتمعية، أطلقت إذاعة الأولى وسماً خاصاً على منصات التواصل الاجتماعي يحمل اسم الحملة، مع تخصيص عدد من الموضوعات التي تتسبب في فقْد الأرواح بما فيها السرعة واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، وهي في السياق التالي: «كل شي ملحوق عليه #السرعة، كل شي ملحوق عليه # الهاتف».

وباشرت إذاعة الأولى في بث المواد المخصصة للفواصل التي تدعم الحملة وتسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع كافة.

«كل شي ملحوق عليه» في البرامج اليومية

وحرصت إذاعة الأولى على تخصيص جميع فقراتها تضامناً مع هذه الحملة الإنسانية التوعوية التي أطلقتها واستضافة المختصين والشخصيات العامة، كل وفق اختصاصه، لتفعّل وتبرز دورها الوطني في هذه الحملة التي تمس حياة كل إنسان.

وسيناقش برنامج «صباح الأولى» القوانين واللوائح الخاصة بمخالفات القيادة، وستحمل عبر أثيرها رسائل توعوية من قِبل المختصين بالمجال.

وفي طرح موضوعي يتناول وجهات نظر مغايرة، سيركز برنامج «الرايح» على استضافة عدد من المسؤولين من الجهات والمؤسسات المجتمعية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى سيستضيف البرنامج متحدثين خاضوا التجربة وعاشوا قصصاً مأساوية، سواء بسبب فقد شخص عزيز أو ممن كانوا قاب قوسين أو أدنى من فقدانهم لأرواحهم.