«الشارقة للكتاب» يجمع مثقفي القارة الآسيوية

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تُنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 31 الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، نخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين الآسيويين، وتُوفر للزوار فرصة لقائهم والتفاعل معهم في نقاشات أدبية وثقافية وفكرية ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والقرائية. ويجمع المعرض أسماء مؤثرة وتجارب إبداعية بارزة في المشهد الثقافي الهندي، والباكستاني، والفلبيني، مؤكداً غنى التجربة الحضارية والإبداعية الآسيوية في الموسيقى، والأدب، والسينما، حيث يستضيف المعرض الكاتبة والممثلة الهندية سهى علي خان، مؤلفة كتاب «مخاطر الشهرة باعتدال»، والممثلة والمخرجة الهندية نانديتا داس، إحدى أبرز الممثلات والمخرجات المخضرمات في السينما الهندية. كما يستضيف غور جوبال داس، الكاتب وخبير التحفيز والتطوير، والممثل براكاش راج، الذي عمل في إخراج الأفلام وتقديم البرامج تلفزيونية، وبانديت دي آر لاكشمينارايانا سوبرامانيام، عازف الكمان والملحن وقائد أوركسترا المشهور.