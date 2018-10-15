«حروف عربية» تحتفل بملتقى الشارقة للخط

المصدر: دبي - البيان

صدر أخيراً عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد من مجلة «حروف عربية»، وهو العدد رقم 46، إذ كتب رئيس التحرير علي عبيد الهاملي افتتاحية العدد، مشيراً إلى الحضور المتنامي للخط العربي على مستوى العالم، مستشهداً بما كتبه بعض لاعبي كرة القدم على أجسادهم في كأس العالم الأخيرة، وضم العدد أيضاً ملفاً موسعاً عن ملتقى الشارقة للخط في دورته الثامنة، فكتب خالد الجلاف مقالاً مطولاً بعنوان «سلطان الخط»، تحدّث فيه عن الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية فن الخط العربي وتعزيز حضوره محلياً وعربياً وعالمياً، كما قدّم محمد مهدي حميدة قراءة نقدية عن أهم الأعمال المشاركة في الملتقى، وتناول الباحث بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، أبرز رواد الخط في الشارقة، كما استعرض تاج السر حسن المحاور الرئيسة في الندوة الدولية المصاحبة للملتقى.

احتوى العدد أيضاً على حوار مع شيخ خطاطي المصحف الشريف عثمان طه، أجراه نائب رئيس التحرير خالد الجلاف، وكتب الدكتور يوسف نوفل دراسة بعنوان «الخط العربي وحفظ التراث».