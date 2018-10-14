تفاهمات دولية لـ«ثقافية أبوظبي» خلال «فرانكفورت للكتاب»

المصدر: فرانكفورت - البيان

شهد جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، المشارك حالياً في معرض فرانكفورت للكتاب، العديد من التفاهمات والاتفاقيات لنشر وترجمة عناوين جديدة عبر مشروعات الدائرة للنشر، إلى جانب حجز مساحات للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تفاهم

وتوصلت إدارة النشر في قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى تفاهمات مبدئية مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني، والكتب الصوتية، والتطبيقات التفاعلية، والتعاون مع الناشرين في مجالات التعليم وأدب الأطفال وكتب الطاولة المصورة، والترجمة إلى اللغة العربية، وكذلك نقل الثقافة العربية إلى اللغات الأخرى، إلى جانب بحث آليات التوسع في توزيع الكتب في المنطقة والترويج لها.

مشاركة

وقال سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر في قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تتيح المشاركة في المنصات الدولية لمعارض الكتب التعاون المشترك لدعم صناعة النشر، فمن خلال المشاركة في أكبر معرض دولي للكتاب تمكنا من لقاء العديد من المهتمين بالمساهمة في مشروعات النشر التي نديرها، بما فيها مشروع «كلمة» للترجمة، وسلسلة «إصدارات»، حيث لمسنا اهتماماً كبيراً بالثقافة العربية، وكذلك بحثنا مع العديد من الأطراف فرص المساهمة في المؤتمرات المتخصصة التي نحضر لها في المستقبل».