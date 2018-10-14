«كاميراتا سالزبورغ» تفتتح موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، افتتح موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج فعالياته لموسم 2018/‏2019، بحفل موسيقي أقيم على خشبة مسرح قصر الإمارات، وشهد تفاعلاً وترحيباً جماهيرياً كبيراً. وشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى من مجموعة من كبار الشخصيات المؤثرين في الساحة المحلية والاجتماعية، والسفراء الذين شاركوا الجمهور الاستمتاع بـ «كونشرتو الكمان» لموزارت، الذي قدمته أوركسترا كاميراتا سالزبورغ الشهيرة، رفقة نجم الكمان المرموق رينو كابوسون، والذي يعد أحد أبرز الفنانين المخضرمين في تقديم هذا العمل الموسيقي.

أمسية مذهلة

وبالمناسبة، قال الدكتور رونالد بيرلويتز مدير البرامج الموسيقية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «شهدنا أمسية موسيقية مذهلة، شكلت الانطلاقة المثلى للموسم الجديد وعروضه الاستثنائية المقبلة. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أوركسترا كاميراتا سالزبورغ ورينو كابوسون، على تقديم هذا الحفل الموسيقي الرائع، ونتطلع قدماً للترحيب بنجوم فرقة مسرح لاسكالا أكاديمي، رايزينغ ستارز للباليه في الشهر المقبل».وقدمت الأوركسترا خلال الأمسية، مقطوعات موسيقية من كونشرتو الكمان لموزارت رقم 4 و5 معاً للمرة الأولى في أبوظبي. وقد استكملت الأمسية بمقطوعاتٍ موسيقية تعود لأواخر القرن 19 ومطلع القرن 20 للمؤلف إريك ساتي.