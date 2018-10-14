داليا مبارك والهيم ستاركس في ضيافة ريما كركي الليلة

المصدر: دبي - البيان

يترقب مشاهدو قناة دبي الفضائية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مساء اليوم، الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج «حكايتي مع الزمان» (Story of my life)، والذي يعد البرنامج الحواري الأول على شاشات التلفزة العربية، حيث يتيح لضيوف حلقاته الجديدة، رؤية متوقعة لما سيكون عليه مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصيي المكياج والتجميل في العالم العربي.

«حاسة سادسة»

وتستضيف الإعلامية اللبنانية ريما كركي مقدمة الموسم الجديد، المغنية داليا مبارك، وزوجها رجل الأعمال الهيم ستاركس، في حلقة متميزة، تكشف النقاب عن لقائهما الأول مصادفة، وعلاقتهما الإنسانية التي تتميز بالعاطفة والحرية والابتعاد عن الضغوط والشروط، حيث يتشارك الزوجان «الحاسة السادسة»، التي تجعلهما يفهمان بعضهما بعضاً دون كلام، الأمر الذي سيسهل على الجميع في هذه الحلقة مهمة تغير مظهرهما عبر مراحل العمر المختلفة، وليبدو الـتأثر الواضح وهما يتقدمان في العمر، حيث تتغير الوجوه والأيدي والملابس، وتبقى العاطفة النبيلة التي يعيشانها معاً، في الوقت الذي تعبر المغنية السعودية عن رأيها، وما تعلمته في هذه الرحلة مع زوجها.

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف منذ اشتراكهم في البرنامج، وبعد 20 عاماً، وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة عن مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية.

مواعيد

تم اعتماد موعد عرض البرنامج في مساء الأحد بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:05 بتوقيت غرينتش، موعداً ثابتاً لبث البرنامج الجديد، في الوقت الذي تم تحديد مواعيد إعادة الحلقة، الاثنين الساعة: 13:00، والثلاثاء الساعة: 07:00 صباحاً، والسبت منتصف النهار بتوقيت الإمارات.