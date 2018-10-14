طهاة وأطباق عالمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 37 ، الذي يقام في الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، القادمين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وفرنسا، والهند، واليابان، والمغرب، ومصر، ولبنان، وغيرها من الدول.

وسيحظى الجمهور في فعاليات ركن الطهي بفرصة الالتقاء مع مشاهير الطهاة، ليقدموا لهم مجموعة من وصفاتهم الغنية والمعبرة عن ثقافة بلدانهم، وأنماط أغذيتهم وتاريخها، إلى جانب توقيع إصداراتهم التي تتضمن أشهى الأطباق العالمية.

لي هولمز

أسماء

تضم قائمة الطهاة المشاركين في المهرجان كلاً من لي هولمز من أستراليا، وكيفن دندون من أيرلندا، ورانفير برار، ولاثيكا جورج، وأنسي ماثيو بالا من الهند، ونيك شارما من الولايات المتحدة، وحسن مسولي من المغرب، ودينا الضيف من مصر، ومريم سيناي من بريطانيا، وميشيل سلهب من لبنان، وبادية خير الدين من سوريا، وياسمين نظمي من فرنسا، وهروتو أكاما من اليابان.