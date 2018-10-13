حسين الجسمي يطلق أغنيتين .. «الأسير» و«حبيتها»

المصدر: دبي - البيان

أطلق الفنان حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة»، أغنيتين هما: «حبيتها» و«الأسير»، الأولى أغنية وطنية جديدة تتغزل بأبوظبي، والثانية تعتمد في طيات كلماتها أسلوباً شعرياً مختلفاً يلامس معاني إحساس الغرام، ويجدد في هذه الأغنية تعاونه مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، حملت عنوان «الأسير»، وهي من غنائه وألحانه، والذي أوكل بها مهمة التوزيع الموسيقي للموزع زيد عادل، وقام بمكساج وماستر الأغنية المهندس جاسم محمد، وسجلها في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.

وحملت أغنية «الأسير» كلمات رقيقة يقول الشاعر في مطلعها:

هذا جبين الزين وإلا الصباحي..

بس الخدود اتبث لحظات لغروب..

ذايب ولا بقادر اخفّي انسياحي..

بسمة حبيبي نور ذايب ومسكوب..

حتى الطبيعه اتهب أقوى الرياحي..

الريح غيرانه تبا تكشف الثوب..

ياشهرزاد الدهر هرجك مباحي..

اهمس عن الدنيا وعن قصة اقلوب..

ومن الناحية الموسيقية ولحن الأغنية، فقد تنقّل به حسين الجسمي بين النهاوند العاطفي في الكورال، وعرج إلى «البيات» بطريقة جميلة وشعبية، تدخل إلى القلب دون استئذان بسلاسة وبساطة إلى أجواء الأغنية، وختم الجسمي في الأغنية من خلال كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة بجملة حملت المعنى المقصود لعنوان الأغنية «الأسير» حيث قال:

احذر حبيبي بيوم تطلق سراحي..

خلني اسيرك دامه الاسر مرغوب..

اعلن غرامك صرت نايم وصاحي..

عادي فوادي في لهب نارك ايذوب..

هذا وقد طرحت أغنية «الأسير» عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب مختلف المكتبات الموسيقية الإلكترونية، وبشكل حصري عبر قناته الرسمية «ذات المليار مشاهدة» في موقع YouTube وبشكل حصري.

حبيتها

هذا وطرح الفنان حسين الجسمي أيضاً أغنية وطنية جديدة حملت عنوان «حبيتها» تغزل بها في أبوظبي من كلمات محمد حسن الشاطري وألحان التراث وتوزيع مهند خضر، وقام بمكساج وماستر الأغنية المهندس جاسم محمد، وتم عرضها وطرحها في قناته في موقع YouTube أيضاً.