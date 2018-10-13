تعاون بين «كلمة» و«بيسوا» لإصدار أنطولوجيا كتّاب المهجر في البرازيل

المصدر: فرانكفورت - البيان

أعلن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إبرام اتفاقية تعاون مع مجلة بيسوا «أكبر منتدى إلكتروني للغة البرتغالية» لإصدار أنطولوجيا للأدب البرازيلي تتضمن ترجمة مجموعة من الكتابات التي وضعها 11 من الكتّاب العرب المهاجرين باللغة البرتغالية ويعيشون في البرازيل.

جرى الإعلان عن ذلك في معرض فرانكفورت للكتاب المنعقد حالياً في ألمانيا. وتكتسب أنطولوجيا أدب المهجر أهمية خاصة حالياً في ظل تزايد المهاجرين إلى بلاد الغرب والشمال، إذ يروي الكُتاب تجاربهم في بلاد غريبة اضطروا للهجرة إليها بسبب الظروف القاسية في بلدانهم.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: ستمكن أنطولوجيا كتاب المهجر في البرازيل من تعريف القارئ العربي بقضية الهجرة في بعدها الإنساني، فطالما كان الأدب مرآة للمجتمعات والتغيرات التي تحدث فيها، ومن خلالها برع الكتاب والمؤلفون في تقديم صور ناطقة من معايشاتهم.

ويسعدنا في مشروع «كلمة» للترجمة أن نواصل جهودنا لنكون جسراً بين ثقافات العالم، وندعم الحوار والتفاهم بين الشعوب من خلال ترجمة العناوين المؤثرة، والتي تساعد على فهم معمق للتجارب الإنسانية في كل مكان.

القائمة

تضم قائمة الأعمال الأدبية التي ستترجم في أنطولوجيا الأدب البرازيلي كتابات لكل من: ميلتون حاطوم (ماناوس 1952) واحد من أبرز الكتاب البرازيليين المعاصرين، وسليم ميغال (لبنان 1924) كاتب غزير الإنتاج ، جاء إلى البرازيل في سن الثالثة.

ونيليدا بينون (ريو دي جانيرو 1937) أعمالها متعددة و متنوعة ، وألبرتو موسى (ريو دي جانيرو 1961) كرس نفسه لمشاريع الترجمة والبحوث حول العالم العربي ، وميشال سليمان صاحب قصائد «فن الزجل» (2009)،ورضوان نصار (ساو باولو 1935) الفائز بأفضل جائزة عالمية للأدب البرتغالي 2016، ولوسيانا سافاجيه (ريو دي جانيرو) صحفية ومؤلفة كتب للأطفال، وماركو لوتشيسي (ريو دي جانيرو 1963) شاعر وكاتب، وكاتب الخيال، ويزنر فراغا (ميناس جيرايس 1971) في آخر كتاب له Abismo Poente يكتب مجموعة من القصص القصيرة عن المهاجرين اللبنانيين الذين استقروا في ولاية ميناس جيرايس، ومويما دي كاسترو سيلفا أوليفاو (غواياس 1932) أديبة غير عربية الأصل متأثرة بالأدب العربي ، وكارلوس نجار (بورتو أليغري 1939) شاعر ومترجم وناقد.