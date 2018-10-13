«نسخ عربية» لنجمات بوليوود

المصدر: الهند - وفاء فاروق

تتميز نجمات بوليوود بالعديد من المقومات التي جعلت لهن جيشاً كبيراً من المعجبين في الوطن العربي، وتعتبر أهم تلك المقومات هي ملامحهن المميزة التي تجمع بين سحر الشرق وعصرية الغرب، وبعد دخول بوليوود في منافسة مع هوليوود حول الفوز بقلوب الجماهير العربية، بدأت تظهر بعض العوامل المساعدة لترجيح كل نجوم ونجمات الهند مثل التشابه بين العديد من نجمات بوليوود ونظيراتهن العربيات.

في هذا التقرير نستعرض أبرز حالات التشابه بين نجمات العرب والهند في قائمة قد تتسبب في صدمة الجمهور، بسبب قوة الشبه كذلك شهرة تلك النجمات.

ملامح

ظهرت أخيراً النجمة التونسية فاطمة ناصر في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكان آخر أعمالها مسلسل «قانون عمر» الذي شاركت حمادة هلال بطولته، أما النجمة الهندية كاترينا كييف فهي من أشهر نجمات بوليوود وحصلت أيضاً على لقب ملكة جمال بوليوود عام 2015، وحققت كاترينا نجاحاً ساحقاً في الوطن العربي بعد ظهورها مع النجم شاروخان في فيلم «جاب تاك هاي جان»، الشبه بين فاطمة وكاترينا ليس فقط في الملامح، ولكن أيضا في طريقة الأداء وتعبيرات الوجه، أما الشبه بين النجمة المصرية روجينا والهندية أكانشكا بوري فيعتبر شيئاً محيراً، لأن النجمتين بالنظر إلى صور وأعمال كلتيهما نجد أن هناك تشابهاً أيضاً في طريقة اللبس وتسريحات الشعر والماكياج وحتى تغيير المظهر من آن إلى آخر، كما أن أكانشكا تشتهر بأدوارها التي تحمل ما بين الشر أو الشخصية العصبية، كما هو الحال مع روجينا في أعمالها آخر خمس سنوات.

أما الهندية إلينا ديكروز والمصرية أمينة خليل فيكفي نظرة واحدة على إحدى صور إلينا أو حتى إلى مشهد من أفلامها لتجد أنها نسخة طبق الأصل من الفنانة أمينة خليل، خاصة إذا ما قارنا بين دور إلينا في فيلم رستم مع النجم أكشاي كومار، ودور أمينة في مسلسل «غراند أوتيل»، فالنجمتان قدمتا دوراً لفتاة متأثرة بطريقة الحياة الإنجليزية في المظهر الخارجي، وكانت طريقة اللبس والمكياج واحدة، بالإضافة إلى هدوء الملامح وانفعالات النجمتين في طريقة التمثيل.

تقارب

أما دنيا المصري وشروتي حسن، فدنيا هي فنانة بدأت في الانتشار أخيراً بالعديد من الأدوار المميزة خاصة في الدراما المصرية، أما الهندية شروتي حسن فهي أيقونة معروفة للجمال الهندي لدى الجماهير العربية، فالشبه بين دنيا وشروتي متقارب جداً في ملامح الوجه خاصة العيون بالإضافة إلى الوزن والطول.

أما في حالة الهندية فيديا بالان والمصرية شيري عادل فقد قامت إحدى وسائل الإعلام الهندية في السابق بنشر صورة لشيري عادل لتوضيح الشبه الكبير بينها وبين النجمة فيديا بالان.

وفي حالة المصرية جيهان سلامة والهندية كالكي كوشلين، ففي بعض الصور تصعب التفرقة بين الفنانتين الشديدتي الشبه، وكذلك في حالة التونسية ساندي والهندية جينيليا ديكروز، اللتين تحملان نفس الملامح ولون الشعر والبشرة، وكذلك طريقة الابتسامة والوقوف أمام الكاميرا.

أما في حالة الهندية بيريانكا تشوبرا والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني فتعتبر مختلفة إلى حد ما فنظراً لشغف كلتيهما بالموضة والتغيير المستمر للون الشعر قد لا ينتبه المتابع إلى الشبه الكبير بينهما إلا إذا تمت الإشارة إليه بطريقة مباشرة، ولكن الحقيقة المؤكدة أن بيريانكا ووفاء تمتلكان تقريباً نفس الملامح، وبالنظر إلى صورهما أو حتى برامج وفاء ولقاءات بيريانكا التلفزيونية يكتشف المتابع أن الشبه في طريقة الكلام والضحك والتعبير بالوجه يعزز هذا الشبه بشكل كبير.

تطابق

وأخيراً في حالة الهندية راخي ساوانت واللبنانية هيفاء وهبي فيصل الشبه بينهما إلى درجة التطابق حتى في المراحل العمرية المختلفة للنجمتين، ووصل الأمر إلى أنه إذا قمت بعمل بحث عبر غوغل عن راخي منفردة أو هيفاء منفردة حتماً ستجد صورة النجمة الأخرى تظهر في نطاق البحث، فالشبه يصل إلى حد التطابق بين راخي وهيفاء، كذلك يعتبر الجمهور العربي والهندي أن راخي وهيفاء من أكثر النجمات إثارة للجدل منذ ظهورهما وحتى الآن.