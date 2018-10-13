«الشارقة السينمائي للطفل» ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة، خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، وتعرض خلاله 138 فيلماً من 31 بلداً من أحدث الإصدارات في عالم الفن السابع الخاص بالطفل.

إبداع

عبدالله الكعبي

ويتخلل الحفل تكريم ثلاثة مبدعين يستضيفهم المهرجان كمتحدثين رئيسيين، وذلك تقديراً لعطاءاتهم ومساهماتهم في الارتقاء بالسينما المحلية والعالمية، وهم المخرج الإماراتي عبدالله الكعبي والممثلة البحرينية هيفاء حسين والممثل الأميركي الصاعد نيل سيثي بطل فيلم «كتاب الأدغال» الذي جسد شخصية «ماوكلي» الشهيرة، ومن أبرز ضيوف المهرجان الممثلة المصرية منة عرفة التي بدأت التمثيل للمرة الأولى في عام 2005 في مسلسل «السندريلا» مع المخرج سمير سيف وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، كما يستضيف الممثلة الهندية كاريشما كابور الحائزة عدة جوائز عالمية كأفضل ممثلة وتتميز مسيرتها الفنية ببراعتها في أداء عدة شخصيات ضمن الفيلم الواحد.

نيل سيثي

منصة

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: «بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نجح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل خلال الأعوام الخمسة الماضية في تعزيز مكانته وريادته كواحد من أهم المنصات التي تقدم للطفل العربي أحدث ما تنتجه السينما العالمية للأطفال واليافعين، ويتجلى ذلك في حصوله كل عام على حقوق العروض العالمية والدولية الأولى لعدد كبير من الأفلام».

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «نحن على موعد جديد مع عشاق السينما من الأطفال ومع دورة جديدة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، التي اخترنا لها شعار «فكر سينما» لنؤكد حرصنا الكبير على تحفيز مخيلة وتفكير أطفالنا للغوص عميقاً في عوالم وأسرار الفن السابع الممتعة والمشوقة». وأشارت إلى أن المهرجان يكبر من عام إلى عام تماماً كأي طفل من أطفالنا، ونحن نحرص على أن يكون متجدداً ومبهراً في كل دورة وصولاً إلى ترسيخ ثقافة صناعة السينما لدى الجيل الجديد ليصبح قادراً على إنتاج سينما عربية تعبر عنه وعن أحلامه وتطلعاته.

كاريشما كابور

زرافتي

وتنطلق النسخة السادسة من المهرجان بعرض فيلم «زرافتي» الذي يعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهو فيلم روائي طويل من إخراج المخرجة الهولندية باربارا بريديرو، ويعرض المهرجان هذا العام 54 فيلماً من 17 بلداً تعرض للمرة الأولى ضمن فئات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والرسوم المتحركة والدولية القصيرة وفئة أفلام الطلاب وفئة الأفلام العربية، منها 12 فيلماً يعرض لأول مرة على مستوى العالم و34 فيلماً تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، و7 أفلام تعرض على مستوى دولة الإمارات، وفيلم واحد يعرض على مستوى دول الخليج.

هيفاء حسين

أفلام قصيرة

ويزخر المهرجان بمجموعة من الأفلام القصيرة المستوحاة من قصص لاجئي الحرب والكوارث الإنسانية والطبيعية، حيث يعرض نخبة من الأعمال السينمائية التي ترصد حياة الأطفال في ظل الحروب والصراعات، وتكشف أهمية مساعدتهم لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياتهم، وتتميز النسخة السادسة من المهرجان بتنظيم 6 جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء والنجوم والمتخصصين في قطاع السينما، إضافة إلى حزمة متكاملة من ورش العمل الخاصة بصناعة السينما تقام طوال أيام المهرجان في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

منة عرفة

حدث فني

يسعى المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته في عام 2013، إلى تعزيز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب وعرض انتاجاتهم السينمائية، كما أنه حدثٌ فنيّ يشكّل حلقة وصل مهمة بين الأفلام العالمية وكل ما يجد في عالم الوسائط الإعلامية .