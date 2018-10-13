ندوة في الشارقة عن «تجربة الشاعرة في المسابقات»

المصدر: الشارقة - البيان

نظم منتدى الشاعرات بمركز الشارقة للشعر الشعبي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة، أول من أمس، ندوة تحت عنوان (تجربة الشاعرة في المسابقات الشعرية)، في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور كوكبة من الشعراء والمثقفين والإعلاميين والمهتمين. بمشاركة الباحثات الشاعرات: شيخة الجابري، مريم النقبي، وبتول آل علي. وقدمتها الإعلامية أسمهان النقبي.

الألغاز الشعرية

واعتبرت الشاعرة شيخة الجابري المسابقات ظاهرة صحية، وأوضحت أن هذه الـبرامـج تـعرّف المتابعين عـلى وجـوه جديدة مـن الأصـوات الـشعریـة، وهـي مـیدان للـتنافـس ورافـد مُـهم مـن روافـد الإبـداع فـي مـجال الـشعر، وهـي تـشجع الشـباب مـن الجنسـین عـلى خـوض غـمار هـذه الـمیادیـن، كـما تـضعهم عـلى الـمحك حـینما یـقفون إلـى جانب الشعراء الكبار الذین سبقوهم إلى هذا المجال. أیـضاً هـذه الـبرامـج تـشجع الـشعراء عـلى تـشكیل شـخصیاتـهم مـن خـلال تـدریـبهم عـلى فـن الإلـقاء والـحضور الـقوي والـتنافـس بـینهم، كـما أن هذة الـبرامـج تـعید الـبریـق إلـى الـقصیدة، وتشیع الجمال وتعزز الذائقة الفنیة لدى المهتمین والمتابعین.

شاعر المليون

أما الشاعرة بتول آل علي قالت إن المسابقات الشعرية»فرصة جيدة للتألق، لما يعتريها من أجواء تنافسية. وأضافت يعد برنامج شاعر المليون أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تسعى لإحياء الموروث الثقافي العربي وتهدف لاستعادة روائع الإبداع الشعبي وتحفيز الحراك في مشهد الشعر الشعبي المعاصر. وأشارت إلى أن شاعر المليون يتميز بجوه التنافسي التفاعلي، ويتيح للشاعرة التنافس الإبداعي وتقديم نصوص مبتكرة في الفكرة والموضوع والشكل الفني. والحضور على المسرح تجربة صعبة فيها معاناة وضغوط، وفي نفس الوقت لها مذاق مختلف واستعداد وحرص في اختيار النصوص والتميز في طريقة الإلقاء«.

بدورها، أكدت الشاعرة مريم النقبي أن المسابقات الشعرية»تثري المشهد الثقافي، وتولد عند الشاعرة حافزاً، لتتعب على قصيدتها، وأضافت إن الجائزة بالضرورة «ستمكن الشاعرة من أدواتها» وقالت: حظيت المرأة المبدعة المثقفة والشاعرة بالتحديد بمكانة كبيرة وتقديرعال،وأضافت النقبي: يحرص مهرجان الشارقة للشعر الشعبي منذ انطلاقته في سنواته الأولى على إبراز دور الشاعرة وتكريمها ووضعها في واجهة المشهد الثقافي في الإمارات.