«ناسا» تشكر روسيا لدورها بنجاة رائدي فضاء

المصدر: موسكو - د ب أ

أعربت وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا»، عن شكرها لشريكها الروسي أمس، لتعاملها مع الهبوط الاضطراري الذي تعرضت خلاله حياة رائدي فضاء أميركي وروسي للخطر، وقال مدير «ناسا» جيم بريدينستين أمس، للصحافيين في السفارة الأميركية في موسكو: «من المذهل أن يعود الجميع إلى منازلهم بأمان..» إن ناسا «ممتنة لشريكها الروسي»، وأدى خلل في الصاروخ الحامل للمركبة الروسية سويوز إلى إجراء طارئ بعد فترة وجيزة من إقلاعها من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان أول من أمس.

وكان رائدا الفضاء الأميركي نيك هاغ والروسي ألكسي أوفشنين متجهين في طريقهما إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمة نصف سنوية، وتم الإبلاغ عن أنهما بحالة جيدة بعد هبوط المركبة الفضائية الروسية باستخدام المظلة بالقرب من مدينة جيسكازخان الكازاخستانية.