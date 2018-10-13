جناح الشارقة يعزز العلاقات مع دور النشر في معرض فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - البيان

شهد جناح إمارة الشارقة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، عدة لقاءات مع دور نشر وناشرين دوليين راغبين في المشاركة في الدورة القادمة من معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل 2019، إلى جانب عدد من الاجتماعات لتنسيق مشاركة مؤتمر الناشرين في المعرض.

ويمثل جناح الشارقة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أهم المؤسسات والمبادرات الثقافية في الإمارة وتشمل: هيئة الشارقة للكتاب – الجهة المشرفة على الجناح، ومدينة الشارقة للنشر، ومنشورات القاسمي، ودائرة الثقافة بالشارقة، ومجموعة كلمات للنشر، وجمعية المكتبات الإماراتية التي تشارك لأول مرة في معرض فرانكفورت.

وتمثل هيئة الشارقة للكتاب – الجهة المشرفة على الجناح عبر مشاركاتها في معارض الكتب والفعاليات الدولية ، الثقافة الإماراتية بإنتاجها الفكري والأدبي والتاريخي، والثقافة العربية بعراقتها وتاريخيتها ومكانتها التي تركت أثراً كبيراً في ثقافات العالم، كما تمثل المبادرات المنضوية تحت مظلتها وتبرز جهودها وتفتح لها أبواباً لبناء علاقات وشراكات مع نظرائها الدوليين.

وتحتفي الدورة الحالية بجمهورية جورجيا الديمقراطية ضيف شرف على المعرض، حيث تختار الدول التي تنظم المعارض الدولية للكتب ضيف شرف مختلفٍ كل عام وذلك تقديراً لما يقدمه من دعم لحركة النشر والناشرين والمؤلفين، وتعزيز القيمة الاجتماعية للثقافة والتشجيع على القراءة، ولدوره في تنشيط حركة التبادل الثقافي بين مختلف البلدان حول العالم.