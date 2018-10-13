تشارليز ثيرون: أشعر أنني ممثلة سيئة أحياناً

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

قالت الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون إنها أحياناً تشعر بالشك في قدراتها التمثيلية، وأوضحت ثيرون (43 عاماً) في حوار مع مجلة إيلي المعنية بأخبار المشاهير والموضة: «كل مرة أبدأ فيها عملاً فنياً أُصاب بالخوف، أشعر بأنهم سيفصلونني لأنني ممثلة سيئة»، وتحدثت ثيرون عن المعايير المزدوجة في هوليوود، وأهمية تقديم الدعم للجنسين لتحقيق المساواة. وقالت: «في حالة إخفاق فيلم ما، إذا كان البطل ذكراً يقولون ربما لم يكن الفيلم جيداً، وإذا كانت أنثى يقولون إن الفيلم أخفق بسببها، هذا يجب أن يتغير». وأضافت: «شركات الإنتاج مستعدة بصورة أكبر لتمويل أفلام أبطالها من الرجال ».

ومن المقرر نشر الحوار في المجلة لشهر نوفمبر، الذي سيصدر في 23 من الشهر الجاري.