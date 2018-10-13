بالفيديو.. امرأة وسنجاب يؤخران إقلاع طائرة ساعتين

المصدر: البيان الالكتروني

اضطرت الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء الماضي إلى إخراج سيّدة من طائرة مدنية كانت تتحضر للإقلاع في رحلة داخلية من مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى كليفلاند.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية "فرونتيير" إن المرأة أعلمت سابقاً موظفة الحجوزات أنها ستجلب معها إلى الطائرة حيواناً أليفاً، مضيفة أن وجوده برفقتها يعود لأسباب طبية.

وثمة ما يعرف بالإنجليزية "بحيوان الدعم العاطفي" وهو حيوان أليف، يؤمن وجوده شيئاً من الدعم لأصحابه، على ذمة الطب، غير إنّ المسافرة لم تحدد نوع الحيوان، الذي تبيّن أنه سنجاب.

وتمنع أغلبية شركات الطيران من إدخال القوارض إلى الطائرات، بما فيها السناجب.

وعندما اتصلت إحدى المضيفات بشرطة المطار لحل الأزمة، رفضت المرأة الخروج من الطائرة، فما كان من الشرطة إلا أن طلبت من بقية الركاب الخروج إلى حين الانتهاء من التعامل مع السيدة.

وكما تظهر لقطات الفيديو، التي نشرتها "يورونيوز، نقلا عن أحد المسافرين، نجحت الشرطة الأميركية في إخراج السيدة من الطائرة في نهاية المطاف وسط اعتراض الركاب الغاضبين من التأخير.

وأدى تواجد السنجاب على متن الطائرة إلى تأجيل الرحلة رقم 1612 إلى كليفلاند لمدّة ساعتين.