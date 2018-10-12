«محمد بن راشد للمعرفة» تعقد شراكات معرفية عالمية

Ⅶ فرانكفورت - البيان

بدأت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومن خلال «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع» التابعة للمؤسسة، مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2018 بنسخته الـ70، الذي انطلقت فعالياته في ألمانيا وتستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.

ويشهد الحدث توقيع المؤسسة اتفاقية شراكة مع دار نشر «فنكس» السويدية لنشر كتب أطفال باللغتين العربية والإنجليزية، كما تعقد المؤسسة خلال مشاركتها مجموعة من الاجتماعات المتخصصة مع عدد من دور النشر والمؤسسات المعنية بمجال المعلومات، وذلك لتطوير مكتبة دبي الرقمية.

حرص

وتأتي المشاركة في إطار حرص المؤسسة على الوجود الفعال في المحافل الدولية الكبرى المعنية بالثقافة والكتاب، وبهدف تعزيز أواصر الشراكة مع المؤسسات والجهات الثقافية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب إبراز دور المؤسسة الرائد في عمليات إنتاج ونشر المعرفة على مستوى المنطقة والعالم.

وتسلط المؤسسة الضوء خلال مشاركتها في الحدث على «مؤشر المعرفة العالمي» من خلال عقد جلسات نقاشية تستعرض آليات ومنهجيات المؤشر وأبرز النتائج التي أعلنها، كما تعقد ندوة «كتاب من وطن زايد» للكاتب عمر البوسعيدي، إلى جانب إطلاق كتاب «الإمارات 101» للكاتبة روضة المري. من جهة أخرى تطلق المؤسسة كتاب «صور من العراق» بحضور الكاتب محمد مخلوف، إضافة إلى تنظيم حلقة نقاشية للكاتب الإماراتي جمال الشحي.

تعاون

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حرص المؤسسة على المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يعد من التظاهرات السنوية الثقافية المهمة، التي تُشكل منصة دولية مثالية لتبادل الخبرات والفرص، وتمهد لإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع أبرز الجهات الثقافية والمعنية بالطباعة والنشر من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «سنسلط الضوء من خلال الحدث على مشاريع المؤسسة بمجالات الثقافة والطباعة والنشر، لتعريف الزوار والجهات المشاركة بمبادرات المؤسسة سواء القائمة أو الجديدة في مجالات الثقافة والمعرفة، التي نسعى من خلالها إلى المساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، ونشر ثقافة القراءة بين فئات المجتمع في جميع أنحاء العالم».

ويشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أكثر من 7100 عارض من 100 دولة، ويعقد خلال الحدث أكثر من 4000 فعالية وجلسة نقاشية وندوة حوارية مع كبار صناع النشر والكتاب البارزين، وقد استقبل المعرض العام الماضي أكثر من 286 ألف زائر.