الإكسسوارات الضخمة ليست تقليعة عابرة

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

يصعب تحجيم الإكسسوارات الضخمة، الآن بعد أن مست وتراً حساساً لدى المرأة، لكن المهم هو أن القلادات والأسوار وكذلك الأقراط الكبيرة تطل علينا بأشكال رائعة يصعب مقاومتها، ويمكن أن تغني عن شراء قطع عدة من الأزياء.

بمعنى أنها، وعلى الرغم من سعرها العالي أحياناً، فإنها يمكن أن تضفي على أي زي مهما كانت بساطته كثيراً من الأناقة والرقي، وتحملك من النهار إلى مناسبة مهمة في المساء بأناقة جد عملية. فقط تصوريها مع كنزة صوفية بلياقة عالية أو مفتوحة، أو مع فستان بتصميم بسيط، أو مع قميص أبيض مفتوح، وأنت تعرفين المقصود.

لا ننكر أنها عندما طرحت للمرة الأولى، انتابنا الشك حولها، لكن مع الوقت تبين أنها قد تكون حلاً مثالياً بالنسبة لامرأة عاملة ومشغولة طوال الوقت، وليست مجرد تقليعة عابرة، ما شجع على التعود عليها وفهم شخصيتها والطرق المختلفة لاستعمالها.

إن النجمات الشابات وقعن في حبها وطلعن بها في مناسبات عديدة، فخلال عروض أسابيع الموضة الأخيرة، شوهدت كثيرات من محررات الموضة والأنيقات والنجمات بشكل من أشكالها، مع فارق بسيط هو الحجم الذي تبنّينه، فلدى البعض كانت متوسطة وإثنية، ولدى البعض الآخر كانت كبيرة وعصرية، كما أن عروض الأزياء للخريف والشتاء الحاليين كانت سخية بها.

أناقة ساحرة

أما سر جمال هذه القلادات، فيكمن في أن تكون بنوعية جيدة وبخامات ليست رخيصة حتى لا ينعكس هذا على مظهرك ككل، ولأن الفكرة منها هي تجديد مظهرك كل مرة، بإنعاش أي قطعة تلبسين سواء كانت قديمة أو بسيطة للغاية، فلا تبخلي عليها بميزانية لا بأس بها، لا سيما أنها ستظل معك في المواسم المقبلة وستضفي على مظهرك أناقة ساحرة وعملية.

المقصود بالعملية هنا حاجتك إلى الانتقال من أجواء المكتب والعمل إلى سهرة أو حفل عشاء بأقل جهد، فبمجرد أن تضعينها على صدر فستانك الكلاسيكي بعد يوم طويل من العمل والاجتماعات حتى تشعرين بالثقة وأنك مستعدة لمنافسة أجمل أنيقة في السهرة.

عودة إلى الجذور

قدّمت دار Dolce & Gabbana في مجموعة الملابس الجاهزة لموسم ربيع - صيف 2019 مجموعة من الأساليب المستوحاة من الحمض النووي الخاص بالعلامة: احتفالاً بجذورها. إنها إعلان حب فعلي. ولتكريم موضوع المجموعة، تم اعتماد أسلوب ماكياج أبدي من توقيع الدار مع تفجر من الألوان على الشفاه والأظفار، ما يخلق تبايناً مع الماكياج الأسود الكثيف على العينَين. وتشكل البشرة النضرة والمصقولة ذات وجنتين زاهيتين باللون الزهري اللوحة المثالية لهذا الأسلوب الجمالي المعبر الذي لن ينتهي رواجه أبداً، وللحصول على بشرة مثاليّة ومشرقة، استخدم أخصائيو الماكياج مستحضر الترطيب MILLENNIALSKIN On-The-Glow Tinted Moisturizer، ودمجوا التركيبة الخفيفة من وسط الوجه إلى أطرافه لمنح تأثير مشرق من الداخل.

وتمّ أيضاً تطبيق مستحضر إخفاء الشوائب MILLENNIALSKIN On-The-Glow Longwear Concealer تحت العينين وعلى طول الأنف لتفتيح النواحي المظللة وتعزيز التألق. كما أضيفت لمسة من اللون على الوجنتَين مع Creamy Blush بدرجة لون Rosa Carina 30 لمنحهما توريداً طبيعياً.

وعلى الجفنين، تم تطبيق البودرة الشفافة الدافئة من Perfect Mono Eyeshadow بدرجة لون Desert 40 ليشكل قاعدة مثالية، والقليل من درجة لون Gold Dust 20 الشفافة الناعمة لتعزيز الإشراق والتألق. وتم أيضاً تطبيق درجات محايدة مكملة من الشفافة إلى الشوكولا من مستحضر The Eyeshadow Quad بلون Desert 123 باستخدام فرشاة الدمج على كامل الجفن، مع بسط المستحضر باتجاه الصدغ ووصولاً إلى عظمة الحاجب للحصول على تأثير طبيعي لكن حاد، ولتطبيق خط أيقوني كثيف لمحيط العينَين.





ظاهرة

حقائب الفرو.. لمسة أنثوية فاخرة

الجلود المعدنية، والكتابات والمطبوعات الكبيرة تبشر بموسم جديد عصري وأنيق لحقائب خريف وشتاء 2018-2019، فيما تضفي لمسة أنثوية فاخرة إلى أبعد حدود بتفاصيل دقيقة مع إضافة الفرو إلى أحزمتها.

أما المسامير الصغيرة والكبيرة المرصعة بالمعادن، فقد كست معظم أجزاء الحقائب، وبذلك لن تمر حقائب اليد الإيطالية Cromia مرور الكرام من دون أن يلاحظها أحد، فملمسها الدافئ والملون، إضافة إلى الرسائل والوسم المطبوعة عليها أصبحت ظاهرة للتعبير عن هوية السيدات وأفكارهن، التي تبوح بشخصياتهن ذات الطابع العفوي والمرح فهي الخيار الأمثل للواتي يحبون لفت الأنظار .

ساعات

رفيقة السفر المثالية لعشاق الترحال

ظهرت Bell & Ross منذ نشأتها حماساً بالغاً تجاه الطيران، ولطالما استمدت الساعات إلهامها من تصميم وتكنولوجيا أجهزة الطيران الموجودة على متن الطائرات. وفي أحيان كثيرة جداً يطابق تصميمها مواصفات وضعها المستخدمون المحترفون.

وتبيّن الساعة BR V2-93 GMT 24H الجديدة الوقت في ثلاث مناطق زمنية. وبهذا تُعتبر أداة لا غنى عنها للطيارين، فضلاً عن كونها الرفيق المثالي لعشاق الأسفار والترحال. التصميم العصري للساعة BR V2-93 GMT 24H يتبوأ لها مكاناً في صميم العصر الحديث، فهذه الساعة تبيّن الوقت في ثلاثة أماكن مختلفة حول العالم؛ وهي بالتالي ملائمة تماماً لنمط حياة مسافري القرن الحادي والعشرين.

صفحة متخصصة في الديكور والأزياء تصدر كل جمعة