لماذا ترتدي ميغان ماركل دائما أحذية أكبر منها؟

المصدر: راضية آيت خداش

في أنباء غير متوقعة، كشفت مواقع إعلامية بريطانية أن ميغان ماركل ترتدي أحذية أكبر منها بكثير وذلك لسبب مقنع جداً.

وقد بدأ الإعلام يسلط الضوء على ميغان ماركل منذ زواجها من الأمير هاري وانخراطها في نشاطات اجتماعية، والآن بعد أن أصبحت دوقة، بات أسلوب ميغان يلهم الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ولكن هناك شيء واحد لاحظه الكثيرون هو أن ميغان غالباً ما ترتدي أحذية بحجم أكبر منها بقياس أو قياسين.

ورجحت خبيرة الأزياء هارييت ديفي، في حديثها لموقع "ذا سان" أن ميغان تختار الأحذية الأكبر لسبب مهم. وذكرت أن العديد من المشاهير في الواقع يرتدون أحذية واسعة خاصة الأحذية ذات الكعب العالي لاسيما عندما يكونون في حدث مهم أو على السجادة الحمراء، وذلك لسبب واحد يمكننا أن نقتدي به جميعًا – وهو تجنب التقرحات".

وواصلت ديفي: "لا يوجد شيء أسوأ من الأحذية غير المريحة وعندما يرتدي المشاهير مثل ميغان الكعب العالي لفترة طويلة من الوقت تتضخم أقدامهم في كثير من الأحيان. وهذا التورم يجعل الحذاء ضيقا فتنتج عنه آلام وتقرحات في القدم كما قد يسبب أوراما في إبهام القدم كما حدث مع الشهيرة فيكتوريا بيكام عاشقة الكعب العالي.

وفيما يتعلق بكيفية قيام ميغان بتثبيت الحذاء الكبير ومنعه من الانزلاق من قدميها، كشفت خبيرة أزياء "أن هناك حيلة يستخدمها المشاهير هي إحاطة أصابع القدم بحشو من الصوف القطني، يمكن التخلص منه بمجرد انتفاخ القدم والشعور بحاجة لمساحة أكبر في أحذيتهم ".