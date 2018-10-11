روسيا ضيف شرف مهرجان الجزائر «السيمفوني»

المصدر: الجزائر - رويترز

تنطلق الدورة 10 من المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر يوم السبت المقبل بمشاركة 15 دولة من بينها روسيا التي تحل ضيف شرف المهرجان.

وتشارك في المهرجان فرق موسيقية من النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية واليابان وجنوب أفريقيا والصين وتونس وسوريا والجزائر.

أنشطة

وتقام أنشطة وحفلات المهرجان في دار أوبرا الجزائر «بوعلام بسايح». وقال مدير المهرجان عبد القادر بوعزارة في مؤتمر صحفي أول من أمس: إن الدورة الحالية ستشهد تكريم الجزائرييْن الراحليْن رشيد طه وجمال علام اللذين توفيا مؤخراً «من خلال أداء أغنيتين لهما أعاد توزيعهما الموسيقي حسين بويفرو».

وأضاف أن أوركسترا أوبرا الجزائر بقيادة أمين قويدر ستحيي حفل الافتتاح يوم 13 أكتوبر الجاري، بينما سيحيي الجوق الكلاسيكي لمدينة شنتشن الصينية بقيادة المايسترو جيانان سيما حفل الختام يوم 19 الجاري.